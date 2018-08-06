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Bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 11:19 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, 30 Temmuz-6 Ağustos'ta ülke genelindeki iç güvenlik operasyonlarında 44 terörist etkisiz hale getirildi - Operasyonlarda 872 kilogram eroin ile 2 milyon 234 bin 135 uyuşturucu hap ele geçirildi

Yurt genelinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 44 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz-6 Ağustos'ta bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 451 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 152, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 21, sol örgüt üyesi 4, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 334 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda 511'i terör suçları, 98'i düzensiz göç ve 2 bin 798'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 407 kişi yakalandı.

İç güvenlik operasyonlarında 25'i ölü, 10'u sağ, 9'u teslim olmak üzere 44 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki "Yusuf" kod adlı İlker Tezer ve gri kategorideki "Ciğerhun Amed" kod adlı Ahmet Doğru ile sözde sorumlu olduğu tespit edilen "Hamgin Ararat" kod adlı Mehmet Nuri Özer, "Demhat" kod adlı Hüseyin Eyyübi ve "Silan" kod adlı Zeynep Ekdi'nin de bulunduğu 5 sözde üst düzey örgüt mensubu yer alıyor.

Erzurum, Hakkari ve Adıyaman'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 3 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 7 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince patlayıcı yapımında kullanılan 66 kilogram madde, 13 el bombası, 2'si füze, 20'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 23 silah ile 4 bin 484 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

- Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 376 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ton 10 kilogram uyuşturucu, 2 milyon 234 bin 135 uyuşturucu hap, uyuşturucu yapımında kullanılan 271 bin 208 kök bitki ile 468 bin 270 paket kaçak sigara ve 43 ton 472 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun bulunduğu noktalarda yapılan kontrol ve düzenlenen operasyonlarda 409 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 71 kilogram uyuşturucu, 6 bin 585 uyuşturucu hap ve uyuşturucu yapımında kullanılan bin 292 kök bitki ile 29 tabanca ve tüfek ele geçirildi.
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- Siber suçlarla mücadele

Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ'ın propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 333 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yürütülerek, tespit edilen 261 kişiye yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 322'si denizlerde olmak üzere 3 bin 6 kişi yakalandı, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 98 şüpheli gözaltına alındı.

- Asayiş denetimleri

Genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışan kişilerin takibi ve yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 4-5 Ağustos'ta ülke genelinde 4 bin 53 personelin katılımıyla rezidans, apart daire ve stüdyo evler şeklinde, otel gibi kullanılan günübirlik evlere yönelik denetlemelerin 5'incisi gerçekleştirildi.

Kontrol edilen 8 bin 165 evden 68’i kapatıldı, 543 ev sahibine "1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet"ten 2 milyon 382 bin 254 lira idari para cezası uygulandı, aranan 36 şüpheli yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bir haftalık bilanço Terörle Mücadele

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