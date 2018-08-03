Bir haftada 54 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıca el yapımı patlayıcı yapımında kullanılacağı değerlendirilen 15 LPG tüp ele geçirildi ve 10 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Operasyonlarda 31 piyade tüfeği, iki tabanca, 3 bin 668 muhtelif hafif silah mühimmatı, 9 RPG-7 roketatar mühimmatı, 9 el bombası, 10 telsiz, 300 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Buna göre, 27 Temmuz-2 Ağustos'ta terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak, Siirt ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda 4'ü sözde lider kadroda olmak üzere, yurt içinde 31, yurt dışında 23 olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince, yurt içinde ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

İdlib bölgesinde de 13 Ekim 2017'den bugüne kadar 12 gözlem noktası tesis edilerek faaliyete geçirildi.

Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı ve yerel yönetimlerin desteklenmesi gibi) çalışmalarına katkı sağlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Operasyonlarla PKK/KCK üzerinde oluşturulan baskı neticesinde terör örgütünün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 850 litre kaçak akaryakıt ve 36 bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürdü.

- Zeytin Dalı Harekatı

Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli desteği veren TSK, Afrin'de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam etti.

Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 558 oldu.

Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 asker şehit oldu, 240 asker yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart itibarıyla kontrol altına alınan Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülürken harekat kapsamında bugüne kadar 262 mayın ve bin 357 el yapımı patlayıcı imha edildi.

- Münbiç bölgesi

Daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetlerince 18 Haziran'dan bu yana 23 bağımsız devriye faaliyeti yürütüldü.

