Bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), son bir haftada Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere 67 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, 7-13 Nisan tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Tunceli, Diyarbakır, Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük, orta ve küçük çaplı operasyonlarda biri sözde lider kadroda olmak üzere yurt içinde 27 ve yurt dışında 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 31 piyade tüfeği, bir güdümlü hava savunma füzesi, 2 Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir LAW tanksavar silahı, 3 makineli tüfek, 4 roketatar ve iki tabanca olmak üzere 44 silah ele geçirildi.

Ayrıca, 84 el yapımı patlayıcı imha edildi, 47 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonlarda iki asker şehit olurken 10 asker yaralandı.

Denetim ve kontrol çalışmaları sonucu sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 7 bin 393 kişi yakalandı.