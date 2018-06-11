Bir haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde 4-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenen terör operasyonlarında 69 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 683 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 234, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 37, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 492, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 8 zanlı gözaltına alındı. Yapılan planlı operasyonlarda, 771'i terör suçları, 114'ü düzensiz göç ve 3 bin 606'sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 491 kişi yakalandı. Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 40'ı ölü, 17'si sağ, 12'si teslim olmak üzere 69 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis, Diyarbakır ve Van'da yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 12 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 8 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Güvenlik güçlerince ayrıca 26 el bombası, 2'si füze, 21'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 24 silah ile 4 bin 320 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. - Uyuşturucu operasyonları Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 681 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 228 kilogram esrar, 209 kilogram eroin, 3,06 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 0,65 kilogram metamfetamin, 142 bin 974 ectasy hap, 421 captagon, bin 122 sentetik ecza, 75 bin 14 kök kenevir bitkisi, 835 bin 311 paket kaçak sigara ve 98 ton 504 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 359 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 44,4 kilogram esrar, 6 kilogram eroin, 0,03 kilogram kokain, 3,5 kilogram sentetik kannabinoid, 0,6 kilogram metamfetamin, 11 bin 387 ecstacy, 417 captagon, 479 adet sentetik ecza, 380 kök kenevir bitkisi ile 23 adet tabanca ve tüfek yakalandı.

- Siber suçlarla mücadele Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ'ın propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 624 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak, tespit edilen 306 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 638'i denizlerde olmak üzere 4 bin 191 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 114 kişi gözaltına alındı. - Asayiş denetimleri Parklarda vatandaşların dinlenebilmesi, spor yapabilmesi, çocukların arkadaşları ile hoşça vakit geçirip oyun oynayabilmesi için toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren kişilerin tespit edilip yakalanması, aranan şahısların ve araçların yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ülke genelinde 6 Haziran’da 9 bin 461 personelin katılımıyla "Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması" gerçekleştirildi.