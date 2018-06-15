Bir haftada 93 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, son bir haftada yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3'ü PKK/KCK'nin sözde lider kadrosunda olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince, yurt içinde ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Buna göre, 8-14 Haziran'da terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Şırnak ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlarda 3'ü sözde lider kadroda olmak üzere 93 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 27 piyade tüfeği, 3 RPG-7 roketatar ve bir "Dragunov" keskin nişancı tüfeği olmak üzere 31 silah ele geçirildi.

Ayrıca, 15 el yapımı patlayıcı ve 21 silah mevzisi, sığınak ve barınak imha edildi.

Operasyonlarda 3 asker şehit oldu, 18 asker yaralandı.

- Yasa dışı geçişle mücadele

Yasa dışı geçişle mücadele kapsamında sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 2 bin 884 kişi yakalandı.