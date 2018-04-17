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Bir haftada bin 376 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 08:54 | Son Güncelleme

Bir haftada bin 376 kaçak göçmen yakalandı

AYKUT KARADAĞ - Güvenlik güçlerince son bir haftada bin 376 kaçak göçmen gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili birimlerce 9-15 Nisan'da kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda bin 107'si denizde, 269'u karada olmak üzere, çoğunluğu Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden toplam bin 376 kaçak göçmen yakalandı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığınca, yılbaşından bu yana denizde yakalanarak Yunan adalarına geçmesi engellenen göçmen sayısı ise 6 bin 336 oldu.

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