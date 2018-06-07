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Bir il daha hızlı trene kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:33 | Son Güncelleme

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak Konya-Karaman-Mersin hızlı tren hattının ilk etabı olan Konya-Karaman bölümündeki çalışmalarda sona gelindi - Temmuz ayında test sürüşlerinin yapılması planlanan ve iki şehir arasındaki mesafeyi 40 dakikaya düşürecek proje, Karaman-Yenice hattının da devreye alınmasıyla mevcut hızlı tren hatlarını Mersin Limanı'na bağlayarak, hem yolcu hem de yük taşımacılığı açısından ekonomiye büyük katkı sağlayacak

ENGİN ÖZEKİNCİ - İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak Konya-Karaman-Mersin hızlı tren hattının ilk etabı olan, Konya-Karaman bölümündeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Karaman'ı, Konya üzerinden mevcut hızlı tren ağına bağlayacak hattın işletmeye alınmasıyla iki şehir arasındaki yolculuk süresi 40 dakikaya düşecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugüne kadar bin 213 kilometre yüksek hızlı demiryolu işletmeye açıldı. Halen bin 870 kilometre yüksek hızlı demiryolunun inşası ise sürüyor.

Öte yandan hem yük hem de yolcu taşımak üzere hızlı demiryolu çalışmaları devam ediyor. Halen bin 454 kilometre hızlı demiryolunun inşasında sürdürülüyor.

İnşası devam eden hızlı demiryolu projeleri kapsamında 102 kilometrelik Konya-Karaman arasındaki demiryolu, saatte 200 kilometre hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hale getirildi.

- İki şehir arası seyahat süresi 40 dakika

Altyapı ve üstyapı işleri tamamlanan projenin elektrifikasyon ve sinyalizasyon yapım çalışmaları devam ediyor. Bedeli 55 milyon 490 bin avro olan proje tamamlandığında Konya-Karaman arası seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya düşecek.

Hattaki test sürüşlerine ise temmuz ayında başlanması hedefleniyor.

- Hedef yılda 1,9 milyon yolcu

Çalışmaları devam eden hatta yılda 1,9 milyon yolcunun seyahat etmesi hedefleniyor. Karaman-Yenice hattının işletmeye alınmasıyla Mersin Limanı ile Konya, Ankara arasında daha kısa ve hızlı bir ulaşım koridoru oluşturulacak.

Yolcunun yanı sıra yük taşımacılığının da yapılacağı Konya-Karaman hattının 2018 yılı içinde işletmeye alınması planlanıyor.

- Güneydoğu'ya kadar uzanacak

Hattın devreye alınmasıyla, İstanbul’a kadar mevcut demiryolu ağına göre daha kısa mesafe ve daha hızlı bir demiryolu sistemi ile entegrasyon sağlanacak. Ulaşım kolaylığı, bölgenin her alanda gelişmesine de katkı sağlayacak.

Konya-Karaman hızlı demiryolu hattı; devamındaki Karaman-Ereğli-Ulukışla-Yenice Hızlı Demiryolu ile güney koridorunu oluşturan Mersin-Adana-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep-Şanlıurfa hızlı demiryolu projelerine entegre edilecek.

Konya-Karaman hattında hizmet verecek tren, Konya'nın Kaşınhanı Yeni Mahallesi ve Çumra ilçesi ile Karaman'ın Demiryurt köyündeki istasyonlarda yolcu indirip bindirecek.

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Hızlı tren Karaman-Yenice hattı Konya-Karaman hızlı tren mersin limanı TCDD

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