Bir ilk: Savunma sanayii toplantısına Erdoğan başkanlık yapacak

Savunma Sanayii İcra Komitesi, bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Aralık 2017'de, OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasının ardından, Beştepe'deki toplantı da bir ilk olacak. Savunma Sanayii İcra Komitesi, KHK düzenlemesi öncesinde Başbakan başkanlığında toplanıyordu.

KOMİTE KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Yeni düzenleme ile, Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarından oluşacak.

Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı toplantılarda Başbakan, Cumhurbaşkanı'na vekaleten Komiteye başkanlık edecek. Komite Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine toplanacak. Komitenin sekretarya hizmetlerini SSM yürütecek. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

HANGİ KARARLAR ALINIYOR?

Komite, TSK için Stratejik Hedef Planı'na ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modem silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar alacak. Daha önce TSK ile sınırlı bu hükme diğer kurumlar da eklenmiş oldu.

Komite, ayrıca savunma sanayisinde insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan verilecek eğitim destek miktarlarının belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler hususlarında karar alabilecek.