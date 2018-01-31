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Bir ilk: Savunma sanayii toplantısına Erdoğan başkanlık yapacak

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 10:06 | Son Güncelleme

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), bugün ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Bir ilk: Savunma sanayii toplantısına Erdoğan başkanlık yapacak

Savunma Sanayii İcra Komitesi, bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Aralık 2017'de, OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmasının ardından, Beştepe'deki toplantı da bir ilk olacak. Savunma Sanayii İcra Komitesi, KHK düzenlemesi öncesinde Başbakan başkanlığında toplanıyordu.

KOMİTE KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Yeni düzenleme ile, Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanlarından oluşacak.

Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı toplantılarda Başbakan, Cumhurbaşkanı'na vekaleten Komiteye başkanlık edecek. Komite Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine toplanacak. Komitenin sekretarya hizmetlerini SSM yürütecek. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

HANGİ KARARLAR ALINIYOR?

Komite, TSK için Stratejik Hedef Planı'na ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modem silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar alacak. Daha önce TSK ile sınırlı bu hükme diğer kurumlar da eklenmiş oldu.

Komite, ayrıca savunma sanayisinde insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan verilecek eğitim destek miktarlarının belirlenmesi ve personele yapılacak ödemeler hususlarında karar alabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanligi son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak Ne Mutlu Türküm Diyene
memleketi top yükün satıp kurtulur bu senin dediklerinin gerçekleşmesi için... boş işlerle uğraşıyorsunuz
Bir oğlu çürük diğeri ABD Vatandaşı oldugundan 27 gun askerlik yapmis damat bedelli BOZKURDA hayvan diyen haburda pkkyi alkışlayıp oslo da buluşan dolmabahcede nikâh kıyan imralida aynı yatağa giren barzani ile megri megri halay çekenler pacavrasini Ankara'ya asanlar TÜRKLÜĞÜ bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanları kimdir???
DİKTATÖR DEYİNCEDE KIZIYOR BEYEFENDİ
yüzde 300 yerli olarak üretilen altay tanklarının alamanyaya satışı görüşülecekmiş ama alamanların altay tanklarını olası bir 3 üncü dünya savaşında Avusturyaya karşı kullanmasından çekinildiği için yazılım kodları törkiyenin elinde kalacakmış, çok güvenilir bir kaynaktan bildiriyorum...
@seleb1966 bırak saldırsınlar,yesinler birbirlerini deyuslar
@seleb1966 Ne b.k dersen, yersen ye de "Türkiye" yazarken 4 sefer düşün köpek. Altay tankı projesi 1974 Kıbrıs harekatından sonra kurulan TSK Güçlendirme Vakfı tarafından planlanan "Kendi silahını kendin yap" kampanyası ürünüdür. Yoksa ABD ve NATO bu harekata "DUR" diyebilirdi.
%300 lâfına bayıldım.güzel espri.
TABİİ Kİ YAPACAK, SİLAH İŞİNE GİRDİLER YA. BİLAL OĞLAN SAVAŞI NEDEN YAKINDAN TAKİP EDİYOR? BEYİNSİZ AKPLİLER DE ALKIŞLIYOR BUNLARI...
tüm yorumculara teşşekkür ediyorum sayenizde erdogan dahada kuvvetleniyor. sağ olu var olun
Bilal oğlan silah yapacak Türk Silahlı kuvvetlerine Bilal oğlan dan satın alacak ki daha da köşeyi dönsünler
Bize külliye değil Cumhurbaşkanı lazım.
tescilli hayinler mah ve serdar havlamış yine.
Bir ilki gerçekleştirecek derken. Bende kuşanıp cepheye gidiyor zannettim...
köleler
ne kadar kendini yırtarsan yırtt fetöcü bir artıksın atatürk olmaya çalışma senden köye muhtar olmaz
aileden birine vekalet verseler daha iyi olmazmı yani oğlanlar damatlar binali bugün var yarın yok davutoğlu gül gibi
yapılacak her reform ülkenin geleceği içindir. nihayet anlaşılmış bilimden öte yol yok.cemaatla anca türbede mum yakılır.tütsü yakılır.zikir çekilir.sonrası malum
6-) dar ve sabit gelirli on milyonlarca insan için kayıplar yılı oldu. Bütün bunların konuşulmasını istemeyen hükümetimiz ise suni gündemler ve ayrıştırıcı nefret diline iyice sarılarak kendisinden farklı düşünen herkese vatan haini deyimi kullanarak toplum katmanları arasındaki kini nefreti ve ayrıştırmayı iyice derinleştirerek seçmen tavlama ve seçim kazanma telaşesinde, canını ve kanını ortaya koyarak mücadele yürüten ordunun her hareketini 24 saat televizyonlarda dünyaya ilan eden yandaş medyanın tavrı da zaten bu harekatın her anlamı ile seçim malzemesin yapılmaktan çekinilmediğini göste
1-)Fırat kalkanı operasyonuna gönderilen bir tane bile altay tankı yok, akp lilere bakarsan bu tank 2008 de envantere girecekti, ortada prototipten başka tank yok, tank motoru konusunda Almanya ve Avusturya yan çiziyor, yerli olarak yapılan dış aksamdan ibaret, tankı yürütecek motor ve elektronik aksama gelince onu yapacak bilgi birikimine sahip bir tane bile şirket yok. Eğer bu tanklar varsa neden afrine indirilmedi de Almanyanın leopard tanklarını kullanmamızı istemeyen uyarılarına muhatap oluyoruz. Lafa gelince laf çok ama sonuç yok. Afrin yolu 40 km. 14 günde ancak yarısını gidebilmişiz.
2-) Yerli müthiş silahlarımız var deniyor, toplar, tanklar, uçaklar, o kadar ki, Avrupa ve ABD silah şirketlerinin teknolojini katlayan silahlar, öyle etkili ki, Afrin'e varmaya 14 gün kalmış yolu yarılamışız. 1974 Kıbrıs savaşında o zamanın ambargo yokluk şartlarında Türk Ordusu Kıbrısın 3 te birini ilhak edip geri döndüydü. Şimdiki şartlarda ve bu kadar etkili yerli silahlara rağmen neden sonuç alınamadığını Türk Halkı merak ediyor. Neden aynı anda Münbiç ve Kuzey Iraktaki terör yuvalarına aynı anda çıkarma yapılmadığını da çok merak ediyor Türk Halkı.
3-) Afrin askeri harekatının iç siyasete kurban edilmesinden endişe ediyoruz, her gün sabah akşam yandaş medyada ordunun harekatının her detayını ifşa eden televizyon kanallarına karşı bir yaptırım uygulanmaması bu düşünceyi kuvvetlendiriyor, erken baskın seçimin ayak sesleri geliyor, ekonomik çöküntüyü ötelemek için kredi garanti fonu kurulup tüm devlet kurumları karşılık gösterilerek basılıp dağıtılan 250 milyar para da bunun işareti. Buna rağmen bu gün TÜİK rakamları da geldi. 2017 yılında 157 milyar dolar ihracat, 234 milyar dolar ihracat olmuş. Yani döviz devalüasyonu da çare olmamıştır.
4-) Ekonomik durgunluk ancak bir yıl ötelenebildi, yine TÜİK ve Turizm Bakanlığı turist sayısın artmış olmasına rağmen gelen turistlerin parasız turistler olduğunu, 32 milyon turistin kişi başı harcamasının 600 dolara düştüğünü açıkladı. Turizm gelirlerindeki kayıp 12 milyar dolar, 32 milyardan 20 milyar dolara iniş var. Yani dış ticaret açığı 77 milyar dolar, turizm ve işçi gelirleri ile cari açık 57 milyar dolarda tutulabildi. TL olarak 213 milyar TL cari açık var. Bu Türkiyeden yurt dışına 213 milyar TL kan kaybı anlamına geliyor. Dolayısı ile 2019 u göremez ve erken seçimden kaçamazlar.
5-) İşsizlik rakamları da açıklandı, % 10,3 yani işsizlik düşmedi, ohal uygulaması uzatıldıkça sermaye kaçıyor, yerli ve yabancı hatırı sayılır sermayesi olanlar ufak ufak uzuyorlar, yavaştan sermaye ve dövizli borçlanma kontrollerinin de eli kulağında, az buçuk geler pörtföy yatırımı için gelen sıcak para da tetikte her an tüyebilirler. Büyük sanayi şirketlerinin kar rakamlarında hatırı sayılır düşüşler var iken bankacılık sektörünün 2017 yılı karı ise 53 milyar lira oldu. Bu da, faiz ve rant geliri elde edenlerin en kazançlı yılı olurken, enflasyonun patlamasından dolayı
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