Bir ilk: YouTube'da küfür eden kişi hapis cezası alabilir

Shifdelete.net'in haberine göre, YouTube'da 260.000’e yakın abonesi olan Ekin Kollama, kendisine gelen ve küfür içeren bir yorum için davacı oldu. Söz konusu küfürlü yorum için 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kollama'nın avukatının verdiği bilgiye göre, tehdit ve şantaj gibi suçlarda suç öğrenildikten sonraki 6 ay içerisinde şikayette bulunulması gerekiyor. Şikayet kolluk kuvvetlerine ya da adliyeye yapılabiliyor. İşlenen suç ‘kamu davası‘ olarak kabul ediliyor, bu nedenle avukatlık ücreti ödenmeden de dava açılabiliyor.

Geçen aylarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu öncülüğünde siber zorbalığın önüne geçmek için ‘Farkına Var‘ kampanyası başlatılmıştı.