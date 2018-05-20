"Bir kişilik oruç tutup 3 kişilik yemeyin"

İLHAMİ ERKILIÇ - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, "İftardan sonra acil servise, genelikle bir kişilik oruç tutup 3 kişilik iftar eden, yani aşırı yemek yiyenler geliyor. Orucumuzu güzel tutuyoruz, ama açtığımızda oruç ve sağlığın genel mantığı dışına çıkıp çok fazla yiyoruz. Bu çok sakıncalı ve tehlikeli bir durum." dedi.

Acil Tıp Uzmanları Derneği Genel Başkan Yardımcısı da olan Prof. Dr. Çakır, AA muhabirine, ramazan ayı dolayısıyla acil servislere yoğun başvuru aldıklarını söyledi.

Vatandaşlara ramazanı acil servisler yerine evlerinde geçirmeleri için hem iftarda hem de sahurda düzenli ve dikkatli beslenmelerini öneren Çakır, şöyle konuştu:

"20 yılın üzerinde acil tecrübem olduğu için bunu net söylüyorum. Ülkemizde acil servislere çok yoğun başvuru oluyor, bu yoğunluk ramazan ayında daha da çoğalıyor. Bunun en önemli nedeni oruç tutarken yetersiz beslenme, hazırlıksız bünye ve bunların yanı sıra açlık kan şekerinin düşük olmasına bağlı bir takım dikkatsizlikler ramazanda acile başvuruları artırabiliyor ama bunun önüne geçmek mümkün."