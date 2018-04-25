HABER

’Bir kitap yolla, bin çocuk okusun’

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:45 | Son Güncelleme

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hayata geçirilen ’Bir Kitap Yolla, Bin Çocuk Okusun’ kampanyası kapsamında toplanan kitaplar okullara dağıtılıyor.Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hayata geçirilen ’Bir Kitap Yolla, Bin Çocuk Okusun’ kampanyası kapsamında toplanan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kitaplar Dr.

’Bir kitap yolla, bin çocuk okusun’

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hayata geçirilen ’Bir Kitap Yolla, Bin Çocuk Okusun’ kampanyası kapsamında toplanan kitaplar okullara dağıtılıyor.
Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hayata geçirilen ’Bir Kitap Yolla, Bin Çocuk Okusun’ kampanyası kapsamında toplanan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kitaplar Dr. Ayten Bozkaya İlkokulu kütüphanesine bağışlandı. Törene Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık, Okul Müdürü Bilge Akpınar, kadın meclisi üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, “Çocuklarımız bizim istikbalimiz ve geleceğimizdir. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Biz çocuklarımızı iyi yetiştirmek istiyorsak erken yaşlarda kitap okuma bilincini kazandırmalıyız. Bu düşünce ile Kadın Meclisimizin öncülüğünde gerçekleşen ’Bir Kitap Yolla, Bin Çocuk Okusun’ kampanyası dahilinde toplanan kitapları Dr. Ayten Bozkaya İlkokulu’na bağışladık. Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık ve ekibine gayretleri için teşekkür ediyor, çocuklarımıza keyifli okumalar diliyorum. Kampanya kapsamında topladığımız kitapları bağışlamaya devam edeceğiz” dedi.
Dr. Ayten Bozkaya İlkokulu Müdürü Bilge Akpınar ve öğrenciler tarafından Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ile Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık’a destekleri için çiçek takdim edildi.

’Bir kitap yolla, bin çocuk okusun’

Avrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısıAvrupa'dan Türkiye'ye 'seçimleri erteleyin' çağrısı
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecekSaadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek
Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler!Kimseye aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdiler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! Başakşehir'de iş merkezinde yangın

Son dakika! Başakşehir'de iş merkezinde yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.