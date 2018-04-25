Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hayata geçirilen ’Bir Kitap Yolla, Bin Çocuk Okusun’ kampanyası kapsamında toplanan kitaplar okullara dağıtılıyor.

Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hayata geçirilen ’Bir Kitap Yolla, Bin Çocuk Okusun’ kampanyası kapsamında toplanan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kitaplar Dr. Ayten Bozkaya İlkokulu kütüphanesine bağışlandı. Törene Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık, Okul Müdürü Bilge Akpınar, kadın meclisi üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, “Çocuklarımız bizim istikbalimiz ve geleceğimizdir. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Biz çocuklarımızı iyi yetiştirmek istiyorsak erken yaşlarda kitap okuma bilincini kazandırmalıyız. Bu düşünce ile Kadın Meclisimizin öncülüğünde gerçekleşen ’Bir Kitap Yolla, Bin Çocuk Okusun’ kampanyası dahilinde toplanan kitapları Dr. Ayten Bozkaya İlkokulu’na bağışladık. Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık ve ekibine gayretleri için teşekkür ediyor, çocuklarımıza keyifli okumalar diliyorum. Kampanya kapsamında topladığımız kitapları bağışlamaya devam edeceğiz” dedi.

Dr. Ayten Bozkaya İlkokulu Müdürü Bilge Akpınar ve öğrenciler tarafından Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ile Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık’a destekleri için çiçek takdim edildi.



