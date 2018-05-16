Bir kulakları ezanda, diğer kulakları telsizde oruç açtılar

İZMİR (AA) - İzmir'de gece çalışan itfaiyeciler, ilk iftarlarını İtfaiye Daire Başkanlığının yemekhanesinde yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir semtinde bulunan İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiyeciler, ilk oruçlarını, çorba, tavuk, makarna ve meyveden oluşan menüyle açtı.
İftara dakikalar kala yangın söndürmeye giderken giydikleri tulumları çıkarıp, ellerinde telsizleriyle yemekhaneye gelen itfaiyeciler, ezanın okunmasının ardından dualar eşliğinde iftar yaptı.
İtfaiye grup amiri Halil Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da arkadaşlarıyla beraber oruç açtıklarını söyledi.
İftar sırasında bile kulaklarının telsizde olduğunu belirten Dinç, "İşimizi severek yapıyoruz. İnsanların malları ve canlarını kurtarmak için buradayız. Havalar sıcak, hem yangına gidiyoruz hem de oruç tutuyoruz." dedi.
İtfaiye çavuşu Muharrem Aktuğ ise ramazan ayının Müslümanlar için çok önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Biz burada rahatlıkla iftarımızı açabiliyoruz ama Filistin'deki kardeşlerimiz maalesef şu önümüzde bulunan nimetleri bulamıyorlar, bir araya gelip belki oruçlarını bile çok rahat tutamıyorlar. Bu yüzden Rabb'im onlara kolaylıklar versin. İsrail'in yaptığı katliamlara dünyanın, öncelikle olarak Müslümanların daha sonra dünyadaki tüm insanların 'dur' demesi gerekiyor."
Vardiyanın tek kadın itfaiyecisi olan 28 yaşındaki Hülya Ercan ise 6 yıl önce göreve başladığını, zor olmasına rağmen mesleğini çok sevdiğini aktardı.
Ercan, herkesin ailesiyle ilk iftarını yaparken kendisinin ise görevde oldukları için arkadaşlarıyla beraber oruç açtığını, bu duruma alıştığını söyledi.
- Manisa'da ilk iftar
Manisa ve ilçelerinde vatandaşlar, ramazan ayı dolayısıyla kurulan iftar sofralarında oruçlarını açtı.
Şehzadeler ilçesinde ramazan ayının ilk iftarı, belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırda yapıldı. İftara, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile vatandaşlar katıldı.
Demirci ilçesinde de Ticaret ve Kültür Merkezi'nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlara yemek ikram edildi.
İlçede ramazanın ilk 6 gününde biner kişiye iftar verileceği, bu sayının hayırseverlerin katkılarına göre daha sonra yeniden şekilleneceği belirtildi.
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