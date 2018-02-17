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Bir mahalleye 14 muhtar adayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2018 09:15 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesinde yeni kurulan mahallede muhtar olmak için 2’si bayan 14 muhtar adayı yarışacak.Giresun’un Espiye ilçesi Çam Mahallesi’nden ayrılarak Boncukçu Mahallesi adıyla kurulan yeni mahallede 4 Mart 2018 günü yapılacak olan muhtarlık seçimi öncesinde 14 muhtar adayı bir araya geldi.Geçtiğimiz aylarda Çam mahallesinden ayrılarak, yeni kurulan Boncukçu Mahallesi’nde 4 Mart Pazar 2018 günü seçime gidilecek olması nedeniyle Nuray Kömürcü, Ayşe Kömürcü, Metin Çelik, Halil İbrahim Demir, Hacı Ahmet Özdemir, Halil Güç, Ahmet Bodur, Engin Baş,Halit Yılmaz, Bilal Bekçi, Mehmet Bekar, Ali Aslan Şahin, Ali Gürsoy ve Mustafa Bayhan Boncukçu mahalle muhtarı olmak için aday oldular.Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Boncukçu Mahallesi muhtar adayları ile yemekte bir araya gelerek, 4 Mart Pazar günü yapılacak muhtarlık seçimi için muhtar adaylarına başarı dileklerinde bulundu.

Bir mahalleye 14 muhtar adayı

Giresun’un Espiye ilçesinde yeni kurulan mahallede muhtar olmak için 2’si bayan 14 muhtar adayı yarışacak.
Giresun’un Espiye ilçesi Çam Mahallesi’nden ayrılarak Boncukçu Mahallesi adıyla kurulan yeni mahallede 4 Mart 2018 günü yapılacak olan muhtarlık seçimi öncesinde 14 muhtar adayı bir araya geldi.
Geçtiğimiz aylarda Çam mahallesinden ayrılarak, yeni kurulan Boncukçu Mahallesi’nde 4 Mart Pazar 2018 günü seçime gidilecek olması nedeniyle Nuray Kömürcü, Ayşe Kömürcü, Metin Çelik, Halil İbrahim Demir, Hacı Ahmet Özdemir, Halil Güç, Ahmet Bodur, Engin Baş,Halit Yılmaz, Bilal Bekçi, Mehmet Bekar, Ali Aslan Şahin, Ali Gürsoy ve Mustafa Bayhan Boncukçu mahalle muhtarı olmak için aday oldular.
Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Boncukçu Mahallesi muhtar adayları ile yemekte bir araya gelerek, 4 Mart Pazar günü yapılacak muhtarlık seçimi için muhtar adaylarına başarı dileklerinde bulundu.

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