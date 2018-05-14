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Bir mangala bir hektarlık orman

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 19:43 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mangal ateşinden çıktığı belirtilen yangında bir hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mangal ateşinden çıktığı belirtilen yangında, yaklaşık bir hektarlık kızılçam ağacı yok oldu.

Aktepe Mahallesi'nde sulama kanalının geçtiği bölgedeki ormanlık alandan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar yetkililere haber verdi.

Yangın nedeniyle bölgeye Denizli Orman İşletme Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık bir hektar kızılçam ağacının zarar gördüğü yangının sulama kanalının kenarında piknik yapan kişilerin yaktığı mangal ateşinden çıktığı belirtildi.

Çevrede araştırma yapan görevliler, sulama kanalına atılmış mangal buldu.

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Denizli itfaiye Mangal orman yangın Piknik

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