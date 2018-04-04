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Bir öğrencide menenjit tespit edilince okul dezenfekte edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 18:20 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir öğrencide menenjit tanısı konulmasının ardından okulda dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.Ergene Anadolu Lisesi 1.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir öğrencide menenjit tanısı konulmasının ardından okulda dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.
Ergene Anadolu Lisesi 1. sınıfta öğrenim gören B.S. (15) adlı öğrenci önceki gün okulda rahatsızlanmış önce Çorlu Devlet Hastanesi’ne ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen öğrenciye menenjit teşhisi konulmuştu.
Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak’ın konunun intikal ettirilmesinin ardından gerekli tüm tedbirleri aldıklarını açıklamasının ardından okulda dezenfekte işlemi de gerçekleştirildi. 540 öğrencin yer aldığı okulda eğitim - öğretim devam ediyor.

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