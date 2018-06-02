"Bir proje adam getirdiler"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Ana muhalefet partisi seçim beyannamesini açıkladı. Bir tane PKK yok, bir tane DHKP-C yok, bir tane FETÖ yok." dedi. Çavuşoğlu, Bursa'da Kosova-Üsküp Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nde katıldığı sahur programında, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine değindi. Ana muhalefet partisinin seçim beyannamesini açıkladığını anımsatan Çavuşoğlu, "Bir tane PKK yok, bir tane DHKP-C yok, bir tane FETÖ yok. FETÖ ile ilgili söylediği tek şey '20 Temmuz'da olağanüstü hal ile darbe yaptınız' meselesi." ifadesini kullandı. Milletin hassasiyetlerinin, bu ülkenin gerçeklerini bu denli nazarı itibara almayan, gerçeklerden ve Türkiye'nin şartlarından bu kadar uzak kadroların ülkeyi yönetmeye hakkı olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Bir PKK'lının cenazesine giderek ağlaşan Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri var. Hendek, çukur terörizminin yaşandığı dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin gönderdiği milletvekilleri bölgeye gittiklerinde hazırladıkları raporları kendi web sayfalarından yayınladılar. 'Türkiye bölgede katliam yapıyor' dediler bize. Biz Zeytin Dalı Operasyonu ile sınırlarımızın güvenliğini tesis etmeye çalışırken bir CHP milletvekili Habertürk kanalında kendisine tevcih edilen 'sizce YPG, PYD terör örgütü müdür?' sorusuna 'elimizde böyle bir delil yok' dedi."

\ - "Seçim zamanı hesap sorma zamanı" Gencecik fidanların toprağa düştüğü bir yerde halen delil arayan bir zihniyetin bu ülkeye vereceği bir şey olmadığını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Şimdi, seçim zamanı olunca her şeyi bir tarafa bırakarak, bizi balık hafızalı yerine koyarak, 'unuttular' diyerek başka başka şeylerle karşımıza çıkıyorlar. Ama dönüp gittiklerinde aynı şey olacak. 'Zulüm İstanbul'da 1453'te başladı' diye yazanlar bunlar. Bugün İstanbul il başkanı, Türkiye'nin Ermenilere soykırım yaptığını kendi sosyal paylaşım kanalından ifade edecek kadar dozu aşan bir kişi. Nasıl oluyor bu? Nasıl kanıyor bu milletimiz? Bugün bakıyorum ben gerçekten inanamıyorum. Seçim zamanı olunca herkes bir meseleyi bir tarafa koyuyor. Ama seçim zamanı muhasebe zamanı, seçim zamanı hesap sorma zamanı milletimiz tarafından." Sera Kadıgil'in, CHP'den milletvekili adayı olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Kadının dediği şu; 'Hiçbir şeyden nefret etmedim şehitler ölmez vatan bölünmez sözünden nefret ettiğim kadar.' Bu, gazetelerde var. 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinimin temeli ebedi benim yurdumun üstünde inlememeli' diyen bu. O zaman bunları nasıl gözden uzak tutacağız. Hiçbir şey değişmez." ifadelerini kullandı.

2010 yılında CHP'de genel başkan değiştirerek esasen partiyi değiştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Bir proje adam getirdiler. Tamamen milletin kafasını karıştırmak için, CHP'yi başkalaştırmak için ve Türkiye'de emeli olanların emellerine kavuşmasını temin için bu adamı getirdiler. Açık ve net. Onun için Türk halkı uyanık olmak zorunda. Biz illa bir 15 Temmuz olduğu zaman mı tekrardan sahalara, meydanlara çıkacağız. Hayır. Bir oyun bile çok değerli ve önemli olduğu süreçten geçiyoruz." şeklinde konuştu. \ - "Akıllı olmak zorundayız" Türkiye'nin artık çok güçlü olduğunu, 24 Haziran'da yeni bir dönem açılacağını vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Hangi dönem açılıyor. Güçlü bir yürütme, güçlü bir meclis.16 Nisan referandumundan önce ‘hayır’ için dolaşanlar bize ne söylediler? 'Tek adam rejimi geliyor' dediler. 'Meclisin itibarı kalmayacak' dediler. 'Milletvekilleri fonksiyonsuz bir hale gelecek' dediler. Bugün o mecliste çoğunluğu sağlamak için yapmadıkları numara yok. Madem bu kadar değersiz olacaktı bu meclis, madem milletvekilliği bu kadar fonksiyonsuz hale gelecekti, derdin ne o zaman şimdi? Şimdi, 'mecliste nasıl olur da çoğunluğu ele geçiririz, Tayyip Erdoğan'ı itibarsızlaştırırız, yalnızlaştırırız, Türkiye'yi tekrardan kaosa sevk ederiz' diye düşünülüyor. Yasin Börü'nün kafasını taşla ezip, 4'üncü kattan aşağıya atan ve üzerinden arabayla geçen güruhu, oraya sevk eden parti kararı alan bir adam 'hapisten çıkmalıdır' diyorsa bir kişi arkadaş kusura bakmayın yani, nerede yaşıyoruz biz. Onun niyeti farklı. Bunu söylerken birilerine göz kırpıyor, birilerine gülücük dağıtıyor, birilerine çiçek uzatıyor."