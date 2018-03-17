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Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 11:39 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde eski bir imam olduğu iddia edilen bir kişinin köpeğe tecavüz ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Hayvanlara karşı işlenen şiddet, taciz ve tecavüz olaylarının sonu gelmiyor. Caydırıcı olmayan yasal düzenlemeler ve basit para cezaları sapıklar durduramazken, bir iğrenç haber de Kayseri'den geldi.

Kayseri Deniz Posta'sından Şeref Kahraman'ın haberine göre Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde çekildiği ve şüphelinin eski bir imam olduğu iddia edilen bir görüntüde, boş arazide kemerini ve pantolonunu yarı şekilde çıkarmış bir kişi, köpeğe tecavüz ettiği görüldü. Bu görüntüleri kayda alan kişi videoyu sosyal medyada paylaştı.

‘ÖZÜR DİLERİM AĞABEY ÖLDÜR BENİ'

Büyük tepki çeken görüntülerde, videoyu çeken kişinin ‘Ne yapıyorsun burada. Seni polise vereceğim’ diye küfür ettiği, şüpheli şahsın da ‘Özür dilerim ağabey, öldür beni’ dediği görüldü.

Görüntüleri çeken kişinin müdahale ettiği olayda imam panikle pantolonunu toplarken, bir yandan da kendisini polise vermemesi için yalvardı.

HAVYANLARI KORUMA DERNEĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Kayseri Havyanları Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada, “Kayseri/Yahyalı ilçesinde eski imam olduğu iddia edilen köpeğe Tecavüz ederken yakalanan videosu derneğimize ulaştırılmış olan kişi hakkında derneğimiz KayHakDer tarafından şikayetlerimizi yapmış bulunuyoruz. Sizleri de gelişmelerden haberdar edeceğiz. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e de duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Şu anda tecavüz mağduru köpeğimiz Yahyalı Belediyesi ekiplerince aranıyor” denildi.

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Köpeğe tecavüz Kayseri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kopegi niye ariyorlar. insanoglunun gercek yüzünün bu olmadığı yalanını mı soyleyecekler.
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