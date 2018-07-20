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BİR SAAT ÖNCE ALDIĞI ARAÇ ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 18:14 | Son Güncelleme

İSTOÇ, Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunda seyir halindeki bir araç alev alev yandı.

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)

İSTOÇ, Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunda seyir halindeki bir araç alev alev yandı. Sahibinin yeni aldığı belirtilen araçta çıkan yangın amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında İSTOÇ O.S.B. bağlantı yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İSTOÇ'ta esnaflık yaptığını belirten Bahattin Çevik isimli vatandaş, yaklaşık bir saat önce satın aldığı araçla seyir halindeyken, araç yanmaya başladı. Aracı durdurup yangın tüpleriyle çevredekilerin de desteğiyle yangını söndürmeye çalışan Çevik, itfaiyeye de ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri olay yerine gelip, aracı söndürdü.

Yeni aldığı aracı bir saat içerisinde alevlere teslim eden Çelik, "Muayeneye götürüyordum. Arızası yok diye biliyorum. Arabayı bir saat önce almıştım. Sağlık olsun" dedi. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, yolda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan araçtan görüntüler(cep telefonu)

-Söndürme çalışmaları

-Araç sahibi ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

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