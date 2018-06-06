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Bir saatte 7 ton 60 kilogram kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 16:26 | Son Güncelleme

Sporcu Tolga Çakmak, "Guinness Halter Koparma" dalında bir saatte kaldırılan en fazla ağırlık rekorunu 7 ton 60 kilogram ile kırdı

İSTANBUL (AA) - Sporcu Tolga Çakmak, "Guinness Halter Koparma" dalında bir saatte kaldırılan en fazla ağırlık rekorunu 7 ton 60 kilogram ile kırdı.

Tolga Çakmak, Bakırköy'de bulunan bir otelde ikinci rekor denemesini gerçekleştirdi.

Halter koparmada bir saat içinde kaldırılan en fazla ağırlık rekorunu deneyen Çakmak, daha önce 4 ton 800 kilogram olarak belirlenen rekoru, kaldırdığı 7 ton 60 kilogram ile geçti.

Tolga Çakmak'ı rekor denemesine, 16 Guinness Rekoru sahibi Namık Ekin hazırladı.

Guinness Temsilcisi olmasının yanı sıra Çakmak'ın antrenörlüğünü de üstlenen Ekin, rekor denemesi başlamadan önce yaptığı açıklamada, yeni bir rekora hazır olduklarını söyledi.

Daha önceki rekor olan 4 bin 800 kilo ağırlığı 40 dakikanın sonunda kaldıran Çakmak, 1 saatte 7 ton 60 kilogram kaldırarak yeni bir rekora imza attı.

Rekor denemesi sonrası açıklama yapan Çakmak, şunları kaydetti:

"Dünya rekoruna 2 yıldır hazırlanıyorum. Son 7 aydır antrenmanları daha çok sıklaştırdım. Günde 6 saat süren antrenmanlar yapıp, 1 gün dinleniyorum. Güç ve dayanıklılık antrenmanlarının yanında mental olarak da hazırlandım. Sakatlıklar yaşadım. Dinlenmeden çalışmalarımı sürdürdüm. Halterde 1 saat içerisinde koparmada en fazla ağırlık rekorunu kırdık. Amacımız istiklal mücadelesi kahramanlarını anmak, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için şehitlerimize ve kahraman gazilerimizi minnetle anmak ve ülkemizi dünya rekorlarında üst sıralara taşımaktır."

Rekortmen sporcunun antrenörü Namık Ekin ise "Tolga gibi kabiliyetle çocukları bulmamız lazım. Bu çocukları bulup da olimpiyatlarda madalya alma sürecine giremiyoruz. Ben 17 dalda dünya rekoru kırıyorum. 14 değişik dalda yarıştım. Tolga gibilerini profesyonel insanlarla çalıştırırsak birçok ülkeden daha fazla madalya alırız. 80 milyonluk ülkeyiz, 3 milyonluk ülkeler bizden daha fazla madalya alıyor. Bizlerde var ama bulup çıkarmamız zayıf." diye konuştu.

Ekin, rekor denemesini başarıyla sonlandıran Tolga Çakmak'a, "Guinness Dünya Rekoru" sertifikası verdi.

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