Bir sabah uyandı ve görmüyordu! Türkiye'de sadece 6 kişide bu hastalık var

Tanay Özışık, 3 yıl önce Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Denizcilik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olduğu sırada yaşamını kabusa çeviren güne uyandı. Uyandığı zaman gözlerinin iyi görmediğini fark eden Tanay, birkaç gün bu durumunu ailesinden gizleyip geçici olduğunu düşündü. Ancak görme yetisinin geri gelmediğini ve günden güne azaldığını anladı. Yemek masasında tabak ve kaşığın yerini bulamayan Tanay Özışık’ın durumunu anlatmak zorunda kaldığı ailesi de şoke oldu.

BEYİN DAMARINDA KİREÇLENME ÇIKTI

Hastalığının ne olduğunu, tedavisini araştırmak için İzmir’de, ardından tüm Türkiye’de çare arayan ailesi bir sonuç elde edemedi. Önemli hastanelere de giden Tanay’ın gözlerinin sağlıklı olduğu ancak beyin ile gözleri arasındaki bağlantıyı sağlayan damarda kireçlenme olduğu için görme yetisini kaybettiği tespit edildi.

Leber hastalığı teşhisi konulan Tanay’ın bir gözünün hiç görmediği, diğer gözünün de sadece yüzde 3 oranında gördüğü testler sonrasında ortaya çıktı. Türkiye’de kontrollerini yapan doktorlar aracılığıyla dünyadaki önemli merkezlere Tanay’ın test sonuçları gönderildi. Ancak bunlardan da bir sonuç elde edilemedi. Tanay’ın tekrar görmesinin bu hastalıkla ilgili bir tedavi yönteminin bulunmasıyla yaşanacak mucizeye bağlı olduğu belirtildi.