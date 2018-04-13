‘Bir Şair Bir Yazar Tanıyalım’ programı devam ediyor

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi bünyesinde çalışmalara devam eden Şairler ve Yazalar Çalışma Grubu, yerel şairlerin tanıtımını yapmak ve tecrübelerini yeni yetişen şairlerle paylaşmak adına başlattığı “Bir Şair Bir Yazar Tanıyalım” programına devam ediyor. Bu hafta düzenlene programın konuğu Kadir Dolaş oldu.

Büyükşehir Kent Konseyi Hamit Fendoğlu sınıfında düzenlenen programa Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Araştırmacı Yazar Kemal Deniz Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Mehmet Fatih Kahraman, çalışma grubu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programla ilgili açıklamalarda bulunan Şairler Ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Mehmet Fatih Kahraman, “İki hafta da bir düzenlediğimiz programlarla Malatyalı şairlerimizi tanımaya devam ediyoruz. Amacımız bu programlarla şairlerimizin bilgilerinden faydalanmak ve genç şairlerimizin şair ve yazar ablalarını ve ağabeylerini tanımalarını sağlamak” dedi.

Yazmaya nasıl başladığını anlatarak programa başlayan Kadir Dolaş, zaman zaman sıkıntılar yaşamasına rağmen hiçbir zaman yazmaktan vazgeçmediğini söyledi. Bir şiir yazmanın veya bir kitap okumanın insanı dinlendirdiğini ve rahatlattığını belirterek, gençlere yazmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin diye öğüt verdi.

Dolaş, yerel kültürün unsuru olan şairlerin şiirlerini yazarken kendilerini ifade edecek kelimeler ve deyimler kullanmaları gerektiğini ifade ederek, şair ve yazarların kendilerini sınırlamadan yazmaları gerektiğini vurguladı.

Program sonunda yazmış olduğu şiirleri okuyan Kadir Dolaş’a diğer şair ve yazarlarda eşlik ederek şiirlerini okudular.