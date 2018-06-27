"Bir şekilde aldatıldık, yanıldık"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan Genelkurmay Başkanlığı Bireysel Eğitim Şube Müdürlüğü'nde proje subayı olan sanık eski yüzbaşı Adulkadir İlhan, 17.50'de mesaiden çıkıp evine gittiğini, saat 22.00 gibi de televizyondan İstanbul'da köprünün kapatıldığını, Genelkurmayda bir şeyler olduğunu duyduğunu söyledi.

Lojmanda bulunan yüzbaşı Metin Demir'in evine çıkıp ne olduğunu bilip bilmediğini sorduğunu belirten İlhan, onun da "Bilmiyorum. Olağanüstü şeyler yaşanıyor. Genelkurmay'a gidiyorum, müsaitseniz birlikte gidelim." dediğini bildirdi.

İlhan, Demir ile Genelkurmay Başkanlığına gittiklerini ve Milli Savunma Bakanlığı tarafındaki kuzey nizamiyeden saat 23.50 civarı giriş yaptıklarını belirterek, bahçede durumun sakin olduğunu ifade etti.