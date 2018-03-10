HABER

"Bir Şiir Bir Hayat Çile" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 18:59 | Son Güncelleme

Necip Fazıl Kısakürek'in eşyaları ve fotoğrafları, "CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı" kapsamında açılan "Bir Şiir Bir Hayat Çile" sergisinde meraklılarını bekliyor

İSTANBUL (AA) - Fikir adamı, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'in eşyaları ve fotoğrafları, "Bir Şiir Bir Hayat Çile" sergisinde sevenleriyle buluştu.

Sergi, Pozitif Fuarcılık ve Basın Yayın Birliği iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu CNR EXPO Yeşilköy'deki "CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı" kapsamında açıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen sergide, Kısakürek'in özel eşyaları, kitapları, defterleri ve fotoğrafları özel bir konsept eşliğinde sunuluyor.

Serginin müzik planlaması Osman Duman tarafından yapılırken, tasarım uygulama da Zanexpo - Erhan Nuhoğlu imzası taşıyor.

Kısakürek'in "Çile" şiirinden yola çıkılarak hazırlanan ve dairesel bir düzene sahip olan sergide, şiirden bazı kısımlar yer alıyor.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyma Kısakürek Sönmezocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kısakürek için "Bir Şiir Bir Hayat" sergi serisini başlattıklarını söyledi.

- "Buraya gelenler, kendilerini şiirin içinde dolaşıyormuş gibi hissedecek"

Necip Fazıl Kısakürek'in en bilinen şiirinin "Çile" olduğunu belirten Kısakürek, "O yüzden serinin ilk sergisi 'Çile' olmalıydı. Biz bu sergide Çile şiiri akışı içinde Üstad'ın yaşadığı fikir buhranı, sonsuzluğu araması, Allah'ı arama gayesini yansıtmaya çalıştık. Zaten şiir için de 'Mutlak hakikati aramadır' der Üstad. Dolayısıyla bir Üstad sergisi oluştururken bu zemine oturtmak bizim için daha anlamlı oldu." diye konuştu.

Kısakürek, farklı yerlerde de açılması planlanan "Çile" sergisinin ardından farklı şiirler için sergi açacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Olabildiğince 'Çile' şiirindeki can alıcı noktaları dekor olarak yerleştirdik. O buhranı vermeye çalıştık. Siz farkında olmadan bir yuvarlak geziyorsunuz aslında. O da çile şiirindeki 'Zamanın raksı ne, bir yuvarlakta? / Sonum varmış, onu öğrensem asıl?' dizelerine işaret ediyor. Böyle küçük detaylar var. Biraz dikkatle aslında o bütün çok iyi değerlendirilebilir. Buraya gelenler, kendilerini şiirin içinde dolaşıyormuş gibi hissedecek."

Eşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldıEşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldı
Belediyede yasak aşk cinneti!Belediyede yasak aşk cinneti!
'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bir Şiir Bir Hayat Çile CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı Necip Fazıl Kısakürek

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Son dakika! Erdoğan sefer görev emrini hatırlattı

Son dakika! Erdoğan sefer görev emrini hatırlattı

Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü

Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

İlginizi Çekebilir

Patron çıldırdı! Arabaları sokak ortasına böyle fırlattı

Patron çıldırdı! Arabaları sokak ortasına böyle fırlattı

Nureddin Yıldız'dan Erdoğan'a cevap

Nureddin Yıldız'dan Erdoğan'a cevap

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz ulaşımına sis engeli... Şehir Hatları vapur seferlerini iptal etti

Deniz ulaşımına sis engeli... Şehir Hatları vapur seferlerini iptal etti

Kılıç yeniden başkan seçildi

Kılıç yeniden başkan seçildi

Haliliye’de Ulubatlı Muhtarlığının açılışı yapıldı

Haliliye’de Ulubatlı Muhtarlığının açılışı yapıldı

Büyükşehir belediyesi gençlik meclisi seçimleri yapıldı

Büyükşehir belediyesi gençlik meclisi seçimleri yapıldı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Yıldız’dan yapılan haberlerle ilgili açıklama

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Yıldız’dan yapılan haberlerle ilgili açıklama

"Şehadete yürümeyi mutluluk kabul eden Türk milletiyle baş edemezsiniz"

"Şehadete yürümeyi mutluluk kabul eden Türk milletiyle baş edemezsiniz"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.