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Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 14:57 | Son Güncelleme

Abdullah Yolcu adlı bir kişinin 4 yıl önce söylediği öğrenilen sözler sosyal medyada olay oldu. Tek eşi savunan erkekleri sapıklıkla suçlayan Abdullah Yolcu'nun videoda, "Tek eşi olan erkekliğini test ettirsin! Tek kadınla doyan erkek sapıktır" dediği ortaya çıktı.

Abdullah Yolcu adlı kişinin skandali sözler sosyal medyada gündem oldu. Kerkük doğumlu olduğunu öne süren Abdullah Yolcu, videoda tek eşi savunan erkekleri sapıklıkla suçluyor. Erkeklerin çeşit sevdiğini ileri süren Yolcu, tek kadınla yetindiğini söyleyen erkeklere de test yaptırmalarını tavsiye ediyor.

Bir erkekle yetinmeyen kadınlar için ise ‘yırtık’ diyen Yolcu, erkekler konusundaki sözlerini haklı çıkarmak için de cennette erkeklere huri verilirken kadınların sadece kocaları ile yetineceklerini ifade ediyor.

Kadınların ve erkeklerin cinsel hayatlarını diline dolayan Abdullah Yolcu zaman zaman gülerek erkekler hakkında çirkin imalarda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
abdullah yolcu sosyal medya Nureddin Yıldız

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
birileri su an toplumda bu tarz vıdeolarla algı operasyonu yapmaya calısıyor.dıkkat edelım bızım ıstısnalarla ısımız yok.kendı hatalarını nedense kımse gostermezken basın bu ulkede msulumanların uzerıne bırden cullanamay basladı tahmının su an afrınde amerıkanın ıstemedıgı bır yerdeyız.abd turkıyede medyayı kullandırarak halka muhafazakar kesımı ocu gostermeye calısıyorkı bulunan hukumet secılemesın kendı ıstedıklerı bır khukumet kurdurarak Turkıyenın dıbınde su an mucadele ettıgı bu savası drudurarak yarın buralarda kurt ve ısraıl devletı kurmaya calısmasından kaynaklanmaktadır
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