Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı

Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri Okan Haluk Çalışkan, nişanlısı Serap Tek, 9 aylık hamile Ezgi Görkem Şahin ve Cemil Öztürk, Antalya’daki evlerine gelmek için dün mesai bitiminde yola çıktı.

Okan Haluk Çalışkan’ın kullandığı 07 CTC 02 plakalı otomobil, Cehennem Deresi mevkiinde saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, şarampole yuvarlandı. Kazada Serap Tek, Okan Haluk Çalışkan, Ezgi Görkem Şahin ağır, Cemil Öztürk hafif yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan Okan Haluk Çalışkan ve nişanlısı Serap Tek, Korkuteli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Nişanlı çift burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ezgi Görkem Şahin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne, Cemil Öztürk ise Özel OFM Hastanesi’ne gönderildi.

SEZARYENLE ALINAN BEBEK DE KURTARILAMADI

Ameliyata alınan Ezgi Görkem Şahin doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Doktorlar, yaşama ihtimali üzerine Şahin’in karnındaki erkek bebeği sezaryenle aldı. Fakat tüm çabalara rağmen bebek de kurtarılamadı.