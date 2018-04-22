"Bir Tenor Aranıyor" Kastamonu'da sahnelendi

Kastamonu'da, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında "Bir Tenor Aranıyor" adlı müzikal komedi sahnelendi.

Ankara Devlet Opera ve Balesinden Doğan Çelik'in yönettiği müzikal komedi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

"Müzikallerin Oscarı" olarak bilinen Tony Ödülü'ne 9 kez aday olan ve bu ödüle 2 kez layık görülen oyun, 1930'lu yılların Amerika'sında, bu kıtada ilk defa sahneye çıkacak ünlü bir İtalyan tenorun küçük bir otel odasında başından geçen gülünç olayları ele alıyor.

Müzikalin sonunda Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ve Belediye Başkanı Tahsin Babaş oyunculara çiçek takdim ederek, gösterdikleri performans dolayısıyla kutladı.