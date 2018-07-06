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''Bir Usta Bin Usta'' projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

Proje kapsamında Kütahya'daki çinicilik kursunda yapılan ürünlerden oluşan sergi, törenle açıldı - Vali Ahmet Hamdi Nayir: - "Çinimiz, özelliğini kaybetmeden günümüze gelmiş ve Kütahyalının da övünç kaynağı olmuştur. İnşallah bu kurslar sayesinde de geleceğe asıl formatını kaybetmeden, tasarımlarını geliştirerek daha iyi bir düzeye ulaşmış olacak"

Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik danışmanlığını yaptığı ve Anadolu Sigorta tarafından hayata geçirilen "Bir Usta Bin Usta" projesi kapsamında Kütahya'daki çinicilik kursunda yapılan ürünlerden oluşan sergi törenle açıldı.

Anadolu Sigortanın kaybolan ya da kaybolmaya yüz tutan mesleklere olan ilgiyi arttırmak ve bu meslekleri yeniden canlandırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının teknik danışmanlığında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki çinicilik kursu, Kütahya Halk Eğitimi Merkezinde tamamlandı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, bu nedenle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, milletleri farklı ve üstün kılanın kültür zenginliği olduğunu söyledi.

Kadim bir şehir olan Kütahya'nın oldukça zengin kültüre sahip olduğunu vurgulayan Nayir, şöyle konuştu:

"Kütahya'mız tarihte kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir memleket olarak birçok milletin medeniyeti olan bir kültüre ve sanata sahip bir il. Bu bizim en büyük zenginliğimiz. Bu zenginliği yaşatmanın yolu usta-çırak ilişkisinden, bir ustadan bin ustaya ulaşacak yeni yapıların oluşmasına bağlı. Bugün burada güzel bir iş birliğini görüyoruz. Bakanlığımızın Anadolu Sigorta ile yapmış olduğu iş birliğiyle 25 kursiyerimizden 23'ü başarıyla kursu tamamladılar. Bu kursiyerlerimiz yeni sanatçılarımızı zanaatkarlarımızı ortaya çıkaracak bir süreci tamamlamış da bulunuyor."

Çini sanatının uzun yıllardır Kütahya halkı tarafından devam ettirildiğini aktaran Nayir, "Çinimiz, özelliğini kaybetmeden günümüze gelmiş ve Kütahyalının da övünç kaynağı olmuştur. İnşallah bu kurslar sayesinde de geleceğe asıl formatını kaybetmeden, tasarımlarını geliştirerek daha iyi bir düzeye ulaşmış olacak." ifadesini kullandı.

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim Yönetmeni Elif Banu Kocaoğlu da proje kapsamında her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Genel Müdürlüğünün önerdiği 5 ilde 5 meslekte kurs açtıklarını, bu şekilde unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Kursa katılmaktan ve çini sanatını öğrenmekten duydukları memnuniyeti ifade eden kursiyerler kurs sayesinde meslek sahibi olduklarını, bu nedenle mutluluklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Tören, kurs süresince yapılan çini eserlerden oluşan serginin açılışıyla sona erdi.

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"Bir Usta Bin Usta" Çinicilik Kütahya sergi

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