“Bir valize ne sığar ki” izleyicisiyle buluştu

Çankaya Belediyesi, Ankara Sanat Tiyatrosu’nun “Bir Valize Ne Sığar Ki” isimli oyununu ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturdu.
Çankaya Belediyesi, Yeşim Dorman’ın yazıp yönettiği Ankara Sanat Tiyatrosu’nun “Bir Valize Ne Sığar Ki” isimli oyununu ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturdu. Yılmaz Güney Sahnesi’nde mübadele yıllarında Türkiye’den göç etmek zorunda kalanların Yunanistan’da yaşadıkları ruh hallerini, anavatan özlemlerini konu alan oyun izleyenlerden tam not aldı. Anılarını, köklerini terk ederek birkaç parça eşyanın sığdırıldığı bir bavulla anayurtlarını terk etmek zorunda kalan göçmenlerin bir araya toplandığı meyhanede geçen oyun, mübadele yıllarında oluşan sosyopsikolojik durumu gözler önüne serdi. Oyunla rembetiko kültürünün toplumsal ve siyasal altyapısı da izleyicilere sunuldu.
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