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Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmeleri amacıyla il genelindeki içme suyu depoları ve terfi binalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ederken taşkın riski bulunan derelerde de temizlik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.MASKİ, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerine bağlı mahallelerde 32 adet içme suyu deposu ve 18 adet terfi binasının bakım ve onarımı yapılmak üzere yüklenici firma ile sözleşme imzalarken, Şehzadeler ilçesine bağlı Veziroğlu, Yeniköy ve Güzelköy mahallelerinde 6 kilometrelik dere temizlik çalışmalarını da tamamladı.Turgutlu ve Ahmetli’nin içme suyu depoları yenileniyorManisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmeleri amacıyla il genelindeki içme suyu depoları ve terfi binalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmeleri amacıyla il genelindeki içme suyu depoları ve terfi binalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ederken taşkın riski bulunan derelerde de temizlik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
MASKİ, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerine bağlı mahallelerde 32 adet içme suyu deposu ve 18 adet terfi binasının bakım ve onarımı yapılmak üzere yüklenici firma ile sözleşme imzalarken, Şehzadeler ilçesine bağlı Veziroğlu, Yeniköy ve Güzelköy mahallelerinde 6 kilometrelik dere temizlik çalışmalarını da tamamladı.

Turgutlu ve Ahmetli’nin içme suyu depoları yenileniyor
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmeleri amacıyla il genelindeki içme suyu depoları ve terfi binalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerine bağlı mahallelerde 32 adet içme suyu deposu ve 18 adet terfi binasının bakım ve onarımı yapılmak üzere yüklenici firma ile sözleşme imzaladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek ve sözleşme bedeli yaklaşık 1 milyon TL olan çalışmanın tamamlanması ile birlikte içme suyu depoları ve terfi binaları sağlıklı hale getirilecek.
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa’nın 17 ilçesinde devam eden depo yenileme çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “İdaremiz kurulduğu günden itibaren il genelindeki ilk hizmeti kötü durumdaki içme suyu depolarının bakım-onarımını yapmak oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda aciliyet sırasına göre depo ve terfi binalarımızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Turgutlu ve Ahmetli ilçelerimizde belirlediğimiz 32 adet içme suyu depomuzun ve 18 adet terfi binamızın bakım-onarım çalışmasını hayata geçirmek için yüklenici firma ile sözleşme imzaladık. Yer teslimini de gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde çalışmalara başlayıp noktalamak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Şehzadeler’de 3 mahallenin dere temizliği tamamlandı
MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Veziroğlu, Yeniköy ve Güzelköy mahallelerinde 6 kilometrelik dere temizlik çalışmalarını tamamladı.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehzadeler ilçesine bağlı Veziroğlu, Yeniköy ve Güzelköy mahallelerinde olası su taşkınlarını önlemek amacıyla başlatılan temizlik çalışmasını tamamladı. Yürütülen 6 kilometrelik çalışma ile mahallelerde ikamet eden vatandaşlar MASKİ sayesinde büyük bir sıkıntıdan daha kurtuldu.
Veziroğlu Mahalle Muhtarı İbrahim Tunalı, “Mahallemizden geçen derede yağmurlardan taşan sular nedeniyle çok sıkıntı yaşıyorduk. Dere yataklarında biriken pislikler nedeniyle tıkanıklık meydana geliyordu. Bu pislikler yüzünden hem kötü koku hem de taşkın sebebiyle sokağa çıkamaz olmuştuk. MASKİ yetkilileri deremizi temizlediler. Pislik gitti, deremiz açıldı, artık sular taşmıyor. Taleplerimiz giderildi. MASKİ’nin çalışmalarından mahalle halkı olarak çok memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkür ediyoruz” derken, Güzelköy Mahalle Muhtarı Arif Akbulut da şunları söyledi: “Deremizde yağışlı havalarda taşkın meydana geliyordu. Dere içindeki pisliklerden dolayı şiddetli koku yayılıyordu. MASKİ yetkilileri dere temizlik çalışmalarını tamamladılar. MASKİ sayesinde bütün bu sıkıntılarımızdan kurtulduk. Deremizin su akışı güzel, koku kalmadı. Görsel olarak ta mahallemiz aydınlandı. Sorumluluğunu bilen ve disiplinli çalışma sergileyen MASKİ, bizlerin rahatı için elinden geleni yaptı. MASKİ’ye her zaman güveniyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz."

Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor

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Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor

Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor
2 / 6

Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor

Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor
3 / 6

Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor

Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor
4 / 6

Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor

Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor
5 / 6

Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor

Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor
6 / 6

Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor

Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor
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