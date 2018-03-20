Bir yanda içme suyu depoları yenileniyor bir yanda dereler temizleniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmeleri amacıyla il genelindeki içme suyu depoları ve terfi binalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ederken taşkın riski bulunan derelerde de temizlik çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

MASKİ, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerine bağlı mahallelerde 32 adet içme suyu deposu ve 18 adet terfi binasının bakım ve onarımı yapılmak üzere yüklenici firma ile sözleşme imzalarken, Şehzadeler ilçesine bağlı Veziroğlu, Yeniköy ve Güzelköy mahallelerinde 6 kilometrelik dere temizlik çalışmalarını da tamamladı.

Turgutlu ve Ahmetli’nin içme suyu depoları yenileniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmeleri amacıyla il genelindeki içme suyu depoları ve terfi binalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerine bağlı mahallelerde 32 adet içme suyu deposu ve 18 adet terfi binasının bakım ve onarımı yapılmak üzere yüklenici firma ile sözleşme imzaladı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek ve sözleşme bedeli yaklaşık 1 milyon TL olan çalışmanın tamamlanması ile birlikte içme suyu depoları ve terfi binaları sağlıklı hale getirilecek.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Manisa’nın 17 ilçesinde devam eden depo yenileme çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “İdaremiz kurulduğu günden itibaren il genelindeki ilk hizmeti kötü durumdaki içme suyu depolarının bakım-onarımını yapmak oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda aciliyet sırasına göre depo ve terfi binalarımızı baştan aşağıya yeniliyoruz. Turgutlu ve Ahmetli ilçelerimizde belirlediğimiz 32 adet içme suyu depomuzun ve 18 adet terfi binamızın bakım-onarım çalışmasını hayata geçirmek için yüklenici firma ile sözleşme imzaladık. Yer teslimini de gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde çalışmalara başlayıp noktalamak istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."