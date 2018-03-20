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Bir yastıkta kırk yıl geçiren çiftler yemekte buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 13:39 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR Belediyesi tarafından başlatılan 'Bir Yastıkta Kırk Yıl Projesi' kapsamında evlilikte 40 yılını doldurmuş 40 çift, yemekte bir araya geldi.

Bir yastıkta kırk yıl geçiren çiftler yemekte buluştu

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR Belediyesi tarafından başlatılan 'Bir Yastıkta Kırk Yıl Projesi' kapsamında evlilikte 40 yılını doldurmuş 40 çift, yemekte bir araya geldi.
Örnek çiftlerin mutluluk sırlarını yeni kuşaklara aktarmayı hedefleyen, 'Bir Yastıkta Kırk Yıl Projesi”nin ilk aşamasında uzun yıllar süren evliliğinin huzurunu yaşayan 40 çift, Ağalar Konağı'nda düzenlenen yemekte buluştu. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yemekteki konuşmasında, “Aile toplumun ve ülkemizin en önemli değerlerindendir. Aile kurumunun ayakta kalması, aile kurumunun yaşatılması, özellikle bugünlerde her geçen gün maalesef zayıflıyor. Aile bağları, her geçen gün biraz azalıyor. Boşanma olayları nerdeyse ülkemizde batı ülkeleri ile aynı noktaya gelmeye başladı. Toplumumuzun temeli olan ailenin korunması, yaşatılması, bizim belediye olarak da görev ev sorumluluklarımızın arasında. Kırk yılını tamamlamış çiftlerle bir araya gelelim istedik ki; basında ve sosyal medya da paylaşılsın ki; gençler de böyle görsün, imrensinler, örnek alsınlar. Sizler, örnek kişilersiniz. Ülkemiz için güzel evlatlar yetiştirdiniz. Peygamber efendimiz üç kişinin amel defteri kapanmaz diyor hadis şeriflerinde. Birincisi hayırlı evlat, hayırlı eserler bırakan, biri de hayır hasenat yapanların amel defteri kapanmaz. Hayırlı evlat yetiştirmek de dünyadaki en önemli işlerden bir tanesi diye düşünüyorum” dedi.
Program sonunda Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çiftlere çeşitli hediyeler verdi.

FOTOĞRAFLI

Bir yastıkta kırk yıl geçiren çiftler yemekte buluştuBir yastıkta kırk yıl geçiren çiftler yemekte buluştuBir yastıkta kırk yıl geçiren çiftler yemekte buluştuBir yastıkta kırk yıl geçiren çiftler yemekte buluştu

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