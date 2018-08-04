HABER

Bir yılda 33 kilo verdi, 3 yıldır da koruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 12:02 | Son Güncelleme

İZMİR'de, iş adamı Birol Basak (39), 33 kilo zayıfladıktan sonra 3 yıldır kilosunu korumasını bildi.

Bir yılda 33 kilo verdi, 3 yıldır da koruyor

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, iş adamı Birol Basak (39), 33 kilo zayıfladıktan sonra 3 yıldır kilosunu korumasını bildi. Basak, hap ya da çay hiçbir zayıflama ürünü kullanmadığını belirtirken, Uzman Diyetisyen Gamze Gültekin, "Bizim formülümüz sürdürülebilir bir diyet. Ve diyetin parmak izi gibi kişiye özel olmasıdır. Birol Bey de yiyerek zayıfladı. Ne zaman, ne kadar ve hangi yiyecekleri birlikte yiyeceğini öğrendi, hayatına sporu koydu ve verdiği kiloları geri almadı" dedi.
Kilolarından şikayetçi olanlar her gün sunulan yeni yeni diyet programları, çeşit çeşit zayıflama ürünleriyle kafaları karışık bir halde zayıflamak için mücadele ediyor. Pek çok kişi, kısa sürede zayıflatan diyetlerin ardından aynı hızla verdikleri kiloları misliyle geriye alıp hüsran yaşıyor. Hem kilo verip, hem de kilosunu koruyanlar ise örnek olarak gösteriliyor. İşte böyle örnek bir zayıflama öyküsü de 10 yıl önce evlenip eşinin güzel yemekleri karşısında dayanamayıp kısa sürede 110 kiloya çıkan, özel bir şirkette yönetici olan Birol Basak'tan geldi. Kilolarının kendisine başta tansiyon olmak üzere birçok hastalığı getirdiğini belirten Basak, 3 yıl önce başlayan zayıflama mücadelesini şöyle anlattı:
"Hem aşırı ve düzensiz beslenme, hem de iş stresinin verdiği sıkıntılar, kilolarımın nedeni oldu. Avcılık sporu tutkum. Ama 110 kiloya çıkınca bırakın tırmanmayı, yürümek bile dert olmuştu. 30 yaşımda tansiyon hastası oldum. Guatr problemi, çok ciddi diz ağrılarım ve karaciğerimde yağlanma vardı. Sağlık sorunları da artınca Kent Alsancak Tıp Merkezi'nde beslenme uzmanı Gamze Gültekin'e başvurdum. Ne yiyip içtiğime, ne kadar hareket ettiğime, nasıl bir yaşam istediğime kadar çok şey konuştuk. Bunun üzerine bana bir diyet programı verdi. Sigarayı bıraktım. İnanın sigarayı bırakmak, diyet yapmaktan daha kolaydı. Diyet ürünlerinden hiçbirini kullanmadım, çünkü inanmıyordum. Eş zamanlı spora başladım. Hayatım komple değişti. Aşırı kilolarım gitti, sağlığım geri geldi. Tansiyonum, karaciğerim düzeldi, diz ağrılarım bitti. Ne zaman, ne yiyeceğimi biliyorum. 77 kiloyum ve kilomu koruyorum. Eğer yemeği kaçırırsam, ertesi günü telafi ediyorum. Sağlıklı beslenme modelini yaşamıma yerleştirdim. Kilo vermek isteyenler, doğru beslenme modeline sadık kalırlarsa benim gibi kilolarını geri alma korkusu yaşamazlar."
Diyet programlarının parmak izi gibi kişiye özel olması gerektiğini belirten Kent Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Gültekin ise şunları söyledi:
"Çok fazla diyet programı var. Ağırlık, yer çekimi ile alakalı. Herhangi bir şey yaptığınız zaman etkisini görüyorsunuz. Ama esas olan ne kaybettiğiniz ve bunu nasıl kaybettiğiniz. Bir diyet modelinin 'sürdürülebilir' olması önemli. Sadece tartıda bir zaman mutluluk sağlayıp devam ettiremiyorsanız, bu doğru bir diyet olmuyor. Diyetler, kilo verilebilir, kilo korunabilir ve kişiye özel olmalı. Gerçek besinlerle, gerçek beslenmenin altını çizdik. Birol Bey, hiçbir zayıflama ürünü kullanmadı. Onun yaşam tarzına uygun bir modeli uyguladı ve sürdürüyor. Miktar, zamanlama ve hangi besinin hangi besinle yenmesi gerektiği bizim formülümüz. Birol Bey, sporu da yaşamına katınca kilo vermek ve kilosunu korumada başarılı oldu."

FOTOĞRAFLI

Bir yılda 33 kilo verdi, 3 yıldır da koruyorBir yılda 33 kilo verdi, 3 yıldır da koruyorBir yılda 33 kilo verdi, 3 yıldır da koruyorBir yılda 33 kilo verdi, 3 yıldır da koruyor

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Rehberin dikilen ayağı, 10 ay sonra kesildiRehberin dikilen ayağı, 10 ay sonra kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

İlginizi Çekebilir

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

İncirlik Üssü ile ilgili TAYDER'den gündemi sarsacak talep: ABD askerleri tutuklansın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Hakkari'den kahreden haber!

Hakkari'den kahreden haber!

Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Tüyleriniz diken diken olacak

Asker abileri Bedirhan bebeği unutmadı! Tüyleriniz diken diken olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.