Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, çocukların teknolojiden uzak kalmaması gerektiğini belirterek, "Bizlere düşen görev, çocuklarımızın hayal güçlerini teşvik etmektir. Bırakalım çocuklar merak etsinler, dağıtsınlar, yapsınlar, bozsunlar, sonra tekrar yapsınlar. Bırakalım çocuklar icat çıkarsınlar." dedi. Kentte Doğa Koleji'nin düzenlediği 10. Geleneksel Bilim, Teknoloji, Sanat Etkinlikleri Sergisi'ne katılan Özlü, çocuklara yapılan her yatırımın, sadece onların kişisel geleceklerine değil, toplumun bütününe ve ülkeye yapılan yatırımlar olduğunu söyledi. "En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır." diyen Özlü, "Bu anlamda beni en çok memnun eden husus, çocuklarımıza bilim ve teknoloji vasıtasıyla yatırım yapılmasıdır çünkü artık yaşadığımız çağda, dünyaya gelen her çocuk, aslında dijital dünyaya, teknoloji dünyasına gözlerini açmaktadır." ifadelerini kullandı. Dijital bir nesil yetiştiğine vurgu yapan Özlü, şöyle konuştu: "Bugün ülkemizde 0-14 yaş arasında, yaklaşık 20 milyon çocuğumuz var.

Düzce'de ise bu yaş grubunda 70 bine yakın evladımız bulunuyor.

İşte bu çocuklar, geleceğin dijital dünyasının asıl aktörleri olacaktır.

Dijital dünyadan kaçmamız, dijital dünyanın gerçeklerine gözlerimizi kapamamız mümkün değildir. Dolayısıyla, çocuklarımızı bu dünyaya hazırlamak, onları bu dünyanın gereklerine göre donatmak zorundayız."

Özlü, dijital dünyanın, eğitim sisteminden üretim sürecine, sosyal hayattan diğer alanlara kadar her şeyi dönüştürdüğünü anlatarak, bu yeni dönemin iyi okunması ve ona göre pozisyon alınması gerektiğini belirtti. - "Çocuklarımıza bilimi ve teknolojiyi sevdirelim" Çocukların, sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üretebilen şekilde donatılması gerektiğine işaret eden Özlü, "Gelecekte, kaç dil bildiğinizden daha önemlisi, hangi programlama dillerini bildiğiniz olacak.

Kodlama yetenekleri, çocuklarımıza çok daha fazla kapı açacak.

Bugün burada olduğu gibi bilim ve teknolojiye yönelik etkinlikler, çocuklarımıza yeni ufuklar kazandıracak.

Bizlere düşen görev, çocuklarımızın hayal güçlerini teşvik etmektir.

Bırakalım çocuklar merak etsinler, dağıtsınlar, yapsınlar, bozsunlar, sonra tekrar yapsınlar.

Bırakalım çocuklar icat çıkarsınlar.

Çocuklarımıza bilimi ve teknolojiyi sevdirelim.

Teknolojiyi sadece cep telefonu veya bilgisayar oyunları olarak görmemeleri için, elimizden geleni yapalım." şeklinde konuştu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, Türkiye'nin her yerinde, çocukların yaptığı bu türden sergilerden dolayı, büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Özlü, bilim ve teknoloji şenliklerinin, yarışmaların, sergilerin, her geçen yıl artarak devam ettiğini söyledi. Özlü, çocukların uluslararası birçok yarışmada, önemli ödüller aldığını kaydederek, "Geleceğin bilim insanları, işte bu icat çıkaran çocuklar arasından çıkacak. Daha önce de başka bir vesileyle ifade ettiğim gibi; Anadolu'da binlerce küçük Aziz Sancar olduğunu biliyorum. İşte bu sergilerle ve yarışmalarla bu yetenekli çocuklarımız kendilerini gösteriyorlar ve bize umut veriyorlar." diye konuştu. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle ise bilim, sanat, spor ve teknolojiyi çok önemsediklerini ifade etti. "Amacımız, gençlerimizi dünyayla entegre edebilmektir." diyen Lüle, şöyle devam etti: "Bunun için bilim çok önemli diyoruz. Sanat, spor çok önemli diyoruz. Elbette çocuklarımızın buna entegre olabilmesi için, dünya ile entegre olabilmemiz için yabancı dil çok önemli. Yani İngilizce çok önemli. Biz programımızı anaokulundan lise sona kadar yabancı dil eğitimini güncelleyerek uyguluyoruz. Dil iletişim için ön koşuldur, dünya ile çalışabilmek için gereklidir." Konuşmaların ardından Bakan Özlü ve protokol üyeleri 10. Geleneksel Bilim, Teknoloji, Sanat Etkinlikleri Sergisi'ni gezerek öğrencilerden bilgi aldı. Özlü, daha sonra Doğa Koleji Düzce Kampüsü'ndeki anaokulu açılışını gerçekleştirerek okulu gezdi.

"Bırakalım çocuklar icat çıkarsınlar"

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: - "Bizlere düşen görev, çocuklarımızın hayal güçlerini teşvik etmektir. Bırakalım çocuklar merak etsinler, dağıtsınlar, yapsınlar, bozsunlar, sonra tekrar yapsınlar. Bırakalım çocuklar icat çıkarsınlar. Çocuklarım

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