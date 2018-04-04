"Birazdan sokağa çıkma yasağı ilan edilecek"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılandığı davada, tanık beyanları alındı.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, uzman çavuş Barış Kaplan tanık sıfatıyla 15 Temmuz' 2016'daki darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz gecesi Güvenlik Harekat Merkezi'nde (GHM) nöbetçi olduğunu belirten Kaplan, saat 21.00'de yaklaşık 10 kişilik asker grubunun 3 nolu nizamiyedeki araç kontrol noktasına geldiklerini aktardı.

Söz konusu askerlerden binbaşı Mesut Turan'ın, emir komutanın kendisinde olduğunu, araç giriş çıkışlarının yasaklandığını söylediğini belirten Kaplan, "Daha sonra nöbetçi amiri GHM'ye geldi, neler olduğunu sordu. Turan'ın da 'Geniş çaplı bir tatbikat var, siz normal işlerinizi yapın, karışmayın,' demesi üzerine nöbetçi amir de 'Benim neden haberim yok, emir var mı' diye sordu. Turan da emrin Genelkurmay Başkanlığından geleceğini söyledi." ifadelerini kullandı.