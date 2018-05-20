"Birçok hastalığın temelinde uyku apnesi var"

İSTANBUL (AA) - ZAFER ARSLAN - Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Sacit İçten, ''Türkiye'de trafik kazalarının nedenlerinden birinin uyku apnesi olduğunu ifade ederek, "Kişiler uyku apnesi sorununun olduğunu bilmiyor. Toplumun yüzde 2 ila 4'ü uyku apnesi sendromu olduğunun farkında değil.'' dedi.

AA muhabirine açıklama yapan İçten, uyku bozukluğunun yaşam kalitesine etki eden önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, uyku apnesinin önemli sağlık sorunlarının başında geldiğini ancak hastaların bir kısmının bu sorunun farkında olmadığını dile getirdi.

Uyku bozukluğuyla ilgili 85 çeşit hastalık olduğunu ve en sık görülenin uykuda solunumun durması olarak bilinen uyku apnesi olduğunu ifade eden İçten, "Bu kişilerde uykuda 10 saniye kadar solunum durması veya yavaşlaması oluyor. Buna bağlı vücudun oksijenlenmesi azalıyor ve bu vücuttaki duyu, organ ve sistemleri etkiliyor." ifadelerini kullandı.

İçten, birçok kronik hastalığın altında uyku bozukluklarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti: