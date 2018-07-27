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Birçok ilde sınav operasyonu! Gözaltı kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 09:07 | Son Güncelleme

2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ'nün eriştiği sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında 8 ilde gözaltı kararı verildi.

Birçok ilde sınav operasyonu! Gözaltı kararı verildi

Ayrıntılar geliyor...

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FETÖ polislikten komiserliğe geçiş sınavı komiser gözaltı

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