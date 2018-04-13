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Bir'den 28 Şubat davası kararı öncesi açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Bir: - "1997'de devlete FETÖ tehlikesi duyurulmuştur. 1997'de Genelkurmay Başkanlığı, rahmetli Demirel'e brifing veriyor. Bu brifingde FETÖ tehdidini devlete aktarıyoruz" - "Suçlanmakta olduğumuz Batı Çalışma Grubunun yasal Genelkurmay Başkanlığı çalışması olduğu da gündeminde var. Bu brifing dinlenilsin, bizim davamızın yasal olduğu o brifingde de yer alıyor"

Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, "1997'de devlete FETÖ tehlikesi duyurulmuştur. 1997'de Genelkurmay Başkanlığı, rahmetli Demirel'e brifing veriyor. Bu brifingde FETÖ tehdidini devlete aktarıyoruz." dedi.

Bir, 28 Şubat dönemine ilişkin aralarında kendisinin de bulunduğu 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davanın hükmü açıklanmadan önce, verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İnşallah herkes için hayırlısı olur." diyen Bir, FETÖ savcılarının söz konusu iddianameyi hazırladığı iddialarının hatırlatılmasının ardından şöyle konuştu:

"Zaten bütün davalar. Bizim davamız. 1997'de devlete FETÖ tehlikesi duyurulmuştur. 1997'de Genelkurmay Başkanlığı, rahmetli Demirel'e brifing veriyor. Bu brifingde FETÖ tehdidini devlete aktarıyoruz. Onun üzerine rahmetli Demirel, birtakım düzenlemeler oluyor. Aradan 8-9 ay geçiyor; 1998'de yine rahmetli Demirel'e makamında brifing veriliyor. FETÖ tehdidi rahmetli Demirel'e anlatılıyor. Bu, 1998 yılında oluyor. 17 Mart 1998'de makamında veriliyor. Daha sonra rahmetli Demirel bunu 10 gün sonra yapılacak, 27 Mart 1998'deki MGK toplantısı gündemine aldırıyor. MGK'de de bu konuşuluyor. Genelkurmay Başkanlığı tarafından MGK'nin bu brifinginde FETÖ tehdidi anlatılıyor. Artı, suçlanmakta olduğumuz Batı Çalışma Grubunun da yasal Genelkurmay Başkanlığı çalışması olduğu gündeminde var. Bu brifing dinlenilsin, bizim davamızın yasal olduğu o brifingde de yer alıyor. Onun için bir şey yapılamadı. Seneler geçtikten sonra bu dava yapılıyor. İnşallah hayırlısıyla biter.

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28 Şubat emekli Orgeneral Çevik Bir FETÖ MGK

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