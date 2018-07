'Birecik ve Halfeti, Gaziantep'e bağlansın' talebi Şanlıurfa'yı karıştırdı

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup göndererek 'Birecik ve Halfeti'nin Gaziantep'e bağlanmasını talep etti. Bu talep kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu ve yüzlerce Şanlıurfalı, sosyal medya hesabından Bilgin'e tepki gösterdi. Tepkiler üzerine bu kez ikinci bir mektup kaleme alan Bilgin, alanının genişletilmesi için Gaziantep'in Nizip ilçesinin 2 köyünün Birecik'e bağlanması talebinde bulundu.

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, Şanlıurfa'nın Fırat Nehri kıyısındaki ilçeleri Birecik ve Halfeti'nin mesafe olarak daha yakın olduğu Gaziantep'e bağlanmasına yönelik bir yazı mektup alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdi.

Birecik ve Halfeti'de yaşayanların daha yakın mesafede olduğu için her türlü işlerinde tercihini Gaziantep'ten yana kullandığını ve bu iki ilçenin Gaziantep'e bağlanmasını isteyen Bilgin, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Şanlıurfa İli Birecik ve Halfeti ilçeleri bulundukları konum ve yakınlık itibariyle Gaziantep iline daha yakın mesafededir. Şanlıurfa' ya ortalama 85 kilometre iken uzaklık Gaziantep'e 55 kilometre mesafededir. Zaten yıllardır Birecik ve Halfeti halkı, bütün alış veriş gibi ihtiyaçlarını Gaziantep'ten almaktadır. Sadece resmi işlemler için Şanlıurfa'ya gidip gelmektedirler. Araştırma yapılırsa, Birecik ve Halfeti'de yaşayan insanların birçoğu Gaziantep'te, ev ve işyeri sahibidir. Yatırımlarını bile Şanlıurfa'ya yapmamaktadır, önemli konulardan olan sağlık sorunlarında bile, hemen Gaziantep İli Hastaneleri tercih edilmektedir. Şanlıurfa'ya giden hastaların çoğu mesafeden dolayı maalesef yolda ölmektedir. Birecik ve Halfeti İlçeleri Gaziantep'e bağlanırsa bu ilçeler, başta turizm, istihdam, sağlık ve diğer bütün imkanlardan fazlasıyla yararlanmış olacaktır. Çünkü yakın mesafe olmasından dolayı insanların gidiş gelişine, her türlü ihtiyaçlarına cevap vermiş olacaktır. Birecik ve Halfeti'li bir vatandaş resmi bir evrak için, 85 kilometre yol çekeceğine 55 kilometre yakınına gitmek daha kolay olacaktır. Hem Gaziantep'in bunda faydası olacak hem de Birecik ve Halfeti ilçelerinin burada faydası çok büyük olacaktır.Sayın Cumhurbaşkanım, Şanlıurfa İl'ine bağlı olan Birecik ve Halfeti İlçelerinin Şanlıurfa ilinden alınarak Gaziantep İl'ine bağlanması konusunda gereken çalışmanın yapılmasını saygılarımla arz ederim."

FAKIBABA: İSTEYEN NÜFUS KAYDINI GAZİANTEP'E ALDIRABİLİR

Bilgin'in bu talebi kısa sürede yerel internet siteleri ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yüzlerce Şanlıurfalı bu talebin kabul edilemez olduğunu ifade ederek Bilgin'e tepki gösterdi. Gelen tepkilerin ardından Bilgin sessizliğe bürünürken; Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba da sosyal medyadan tepkisini; "Birecikli ve Halfetili hemşehrilerimizin Şanlıurfalı olmaktan gurur duyduklarına inanıyorum. Ancak, Urfalı olmak istemeyen hemşehrilerimiz nüfus kayıtlarını Antebe aldırabilirler" paylaşımı ile gösterdi.

ÇİFTÇİ: FIRAT’IN DOĞUSU ŞANLIURFA’YA AİTTİR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de tepkiye yol açan mektuba ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Bilgin’in talebinin şahsi olduğunu ve Fırat Nehri’nin doğusunun Şanlıurfa’ya ait olduğunun altını çizen Çiftçi, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Birecik ve Halfeti ilçelerimiz yıllardır Şanlıurfa'mıza bağlıdır. Şanlıurfa olarak yıllardır her iki ilçemizin de bizlere bağlı olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Şanlıurfa ile Gaziantep'in doğal sınırını Fırat Nehri çizmektedir. Fırat'ın doğusu Şanlıurfa'ya aittir ve Şanlıurfa'dan hizmet almaktadır. Halfeti ve Birecik ilçelerimiz Şanlıurfa'nın turizmdeki gözbebeğidir. Söz konusu talep şahsi bir taleptir ve Birecik ile Halfeti Şanlıurfa'mızın ilçeleri olarak kalmaya devam edecektir. Biz de diğer değerlerimizde olduğu gibi bu iki ilçemizin de turizmde yükselen değer haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

EKİNCİ: ŞAKA GİBİ

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin'in "Halfeti ve Birecik Gaziantep'e bağlansın" açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci de Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin’in 'Halfeti ve Birecik Gaziantep’e bağlansın' talebine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ekinci, bu talebe; "Şaka gibi. Mümkünse bu talepte bulunanlar madem ticaretleri de evleri Gaziantep’te ve orada ikamet ediyorlar o zaman ikamet ettikleri yere işyerlerini de taşıyarak hem yükten kurtulsunlar hem de Şanlıurfamızın üzerinde yük olmaktan kurtulsunlar" şeklinde tepki verdi.

TEPKİLER ÜZERİNE FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Bilgin, gelen tepkilerin ardından bu kez ikinci bir mektup kaleme alarak Cumhurbaşkanlığına gönderdi. İlk mektubunda iki ilçenin Gaziantep'e bağlanmasını isteyen Bilgin, ikinci mektubunda ise bu kez alanının genişletilmesi için Gaziantep'in Nizip ilçesinin 2 köyünün Birecik'e bağlanması talebinde bulundu. Telefonla kendisine ulaşan DHA muhaberine yanlış anlaşıldığını ve sosyal medyada aşırı tepki aldığını anlatan Bilgin, "Anne tarafım Siverekli, ben de Şanlıurfa doğumluyum. Şanlıurfa'yo çok seviyorum ve burada olmaktan mutluyum. Yanlış anlaşılmayı düzeltmek için ikinci mektubu yazdık. Amacımız Birecik'in alanının genişlemesi. İyi niyetle yanlış kelimeler seçerek kaleme aldığımız mektup, art niyetli kişiler tarafından yanlış yorumlandı" dedi.

Bilgin, kaleme aldığı ikinci mektubunda ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım Şanlıurfa İli Birecik İlçesi'ne bağlı olan alanımız maalesef çok dardır. Nizip'in Saray ve Suboyu köylerinin Birecik'e bağlanması gerekmektedir. Önceden bazı kısımlar bağlanmıştır ama yetersizdir. Ben öz Birecikli ve Şanlıurfalıyım. Yazdığım ya da söylediğim her ne varsa bilinsin ki bu Birecik'in faydasına gördüğüm ve Birecik'in faydasına olması içindir. Düşüncelerimi paylaşdığım ya da söylediğim zaman düşünmeden hareket eden bazı çıkar ve muhalefet odaklı kesimler, hemen karalama ve çamur atma yoluna gitmeye çalışmaktadırlar. Bu şahısların ve arkasındaki güçlerin bana ve benim gibi memleketine, kendini hizmet etmeye adamış, yatırımlar yapmış, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere her alanda memleketini savunmuş ve hiçbir yere gitmeyerek memleketine sahip çıkan insanlara güçleri yetmeyecektir. Bugün bakıyorum ben 'Urfalıyım' diyenler hep büyük şehirlerde yaşıyorlar. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi illerde yaşayarak, doğduğu ve büyüdüğü memleketlerini beğenmeyerek, gelmeye tenezzül bile etmeyenler, içi boş laflarla çalışan, emek veren insanları küçük görmeye çalışıyorlar. Gerçek memleket sevdalıları her zaman memlekitend kalarak memleketinin en iyi yerlere gelmesini sağlarlar. Hamdolsun ki ben ve benim gibi olanlar da bu uğurda ve yolda ölene kadar devam edeceğiz. Beni tanıyanlar iyi bilirler. Benim için öncelik her zaman için Birecik'tir. Bizler ilçemizi kalkındırabilmemiz için sınırlarını genişletmemiz gerekmektedir. Birecik ve Halfeti gibi en eski yerleşim yerlerini değerlendiremiyoruz. Çok önceden Nizip, Birecik'e bağlı bir köy idi. Sayın Cumhurbaşkanım, Birecik ilçe sınırlarının genişletilmesi konusunda yardımlarınızı saygılarımla arz ederim."