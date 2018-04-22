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Birecik’te doğalgaz için ilk kazma vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 10:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Birecik ilçe halkının yaşam konforunu artıracak doğalgaz çalışmaları için ilk kazma vuruldu.İlçenin doğalgaza kavuşması için çaba gösteren Belediye Başkanı M.

Birecik’te doğalgaz için ilk kazma vuruldu

Şanlıurfa’nın Birecik ilçe halkının yaşam konforunu artıracak doğalgaz çalışmaları için ilk kazma vuruldu.
İlçenin doğalgaza kavuşması için çaba gösteren Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, boruların döşeneceği hatların kazı çalışmalarını inceleyerek, yüklenici firmaya yetkililerine ve işçilerine başarı diledi. Birecik’in doğal gazla kavuşması için uzun bir süredir uğraştıklarına belirten Pınarbaşı, “Halkımıza bu konuda verdiğimiz bir söz vardı. Bugün ‘Bismillah’ denilerek, doğal gaz için ilk kazma vuruldu. Bir vaadimizi daha gerçekleştirmiş olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Birecik halkına verdiğimiz hiçbir söz havada kalmıyor. Projelerimizi hayata geçirene kadar takipçisi oluyoruz. Yüklenici firmanın bizlere verdiği bilgilere göre bu yılın 11’inci ayında Birecik doğal gazla buluşmuş olacaktır” dedi.
Yapılan kazı çalışmaları sırasında ilçe sakinlerinin karışılabileceği geçici rahatsızlıktan dolayı özür dileyen Pınarbaşı, “İnşallah güzel bir ekip çalışmasıyla bu işi kısa sürede tamamlayıp, doğal gazı Birecik’e getireceğiz. İnsanlarımız daha uygun fiyatta kaliteli bir enerjiyi kullanmış olacaklar. Şehrimize, milletimize ve memleketimize şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.
Doğal gaz firması yetkilisi ise Pınarbaşı’na söz verdikleri gibi ilçeye doğal gazı 11. ayda bırakacaklarını belirterek, “Bizlere her konuda yardımcı olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisini mahcup etmeyeceğiz. İnşallah en kısa sürede Birecik’i doğal gaza kavuşturacağız” diye konuştu.

Birecik’te doğalgaz için ilk kazma vuruldu

Birecik’te doğalgaz için ilk kazma vuruldu

Birecik’te doğalgaz için ilk kazma vuruldu

Birecik’te doğalgaz için ilk kazma vuruldu

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