Birecik'te hasar tespit çalışmaları

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen selin ardından hasar tespit çalışmalarına devam ediliyor.

İlçenin Sancak ve Saha mahallelerinde etkili olan sağanakta evleri ve araçları hasar gören vatandaşlar, Kaymakamlığa başvurdu.

Birecik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Yaşar Karaoğlu başkanlığında yürütülen çalışmalarda 26 araç ve yaklaşık 50 evin hasar gördüğü belirlendi.

Hasar gören araçlar, çekiciyle bulunduğu yerden alınarak ilçenin Sanayi Sitesi'ne götürüldü, hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Faruk Pınarbaşı da söz konusu bölgelerdeki vatandaşları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Öte yandan selin ortaya çıkan yeni görüntülerinde, Saha Mahallesi'nde otomobillerin suda sürüklenme anı yer aldı.

