Birecik'te selin izleri siliniyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün gece meydana gelen selin izleri silinmeye çalışılıyor.

İlçenin Sancak ve Saha mahallelerinde etkili olan sağanak dolayısıyla ev ve iş yerlerini su bastı. Ayrıca sel sularıyla sürüklenen 16 araç ve yaklaşık 50 ev zarar gördü.

Selin ardından Birecik Kaymakamlığı ve belediye ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Selde sürüklenen araçlar, hasar tespit çalışmalarının ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Birecik Kaymakamlığı da bölgede evleri zarar gören yaklaşık 350 kişiye sıcak yemek dağıttı.

Kaymakam Kadir Perçi, AA muhabirine yaptığına açıklamada, olayın hemen ardından bölgeye gittiklerini ve gece boyunca çalışmaları takip ettiklerini belirtti.

İşlemlerin sürdüğünü söyleyen Perçi, vatandaşların mağduriyetini gidereceklerini kaydetti.

Selde evi ve aracı hasar gören Faruk Eroğlu, gece aniden yağışın şiddetlendiğini ifade ederek, selin ardından aracının yaklaşık 200 metre sürüklendiğini aktardı.

Çok korktuklarını dile getiren Eroğlu, "Evleri su bastı, araçlar sokakta sürüklendi. Zararımız büyük ama yetkililer bizimle görüştü ve hasar tespiti yaptı. İnşallah sıkıntımızı giderecekler." dedi.

