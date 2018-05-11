Birevim tapu teslim töreni

İSTANBUL (AA) - Birevim ile faizsiz ve peşinatsız ev almak için başvuruda bulunan aileler Çengelköy’de yapılan teslimat töreniyle evlerine kavuştu

Törende konuşan Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, faizsiz bir modelle insanları ev ve araba sahibi yaptıklarını anlattı.

Çiftçi, "Yaklaşık 850 ailemizi burada ağırlamış olacağız. Bunlardan 100 ailemize evinin teslimatını, tapusunu vermiş olacağız. Geriye kalan ailelerimiz de projeye dahil olan ve sırasını bekleyen aileler inşallah. Böylesi programlarda tabii onlarla bir araya gelmek bizim için önemli." dedi.

Tasarrufa dayalı faizsiz bir iş yaptıklarını ifade eden Çiftçi, şunları söyledi:

"Faizsiz bir modelle insanları ev ve araba sahibi yapıyoruz. Ailelerimizin tasarrufuyla belli bir plan dahilinde sırasıyla ev sahibi oluyoruz. Şu an itibariyle aylık ortalama 250’nin üzerinde her ay teslimatımız var. 1.300’ün üzerinde de yeni sözleşmeler yapıyoruz. İlk başladığımız dönemlerde, 2016’nın Ağustos ayında net bir şekilde satışlarımıza başladık. O dönemlerde ortalama 100-150 aylık satış yaparken bugün geldiğimiz noktada 1.300 ailemize satış sözleşmesi yapıyoruz. Bu yıl sonunda ortalama aylık yeni sözleşmemiz 2.000'i bulacaktır. Yıl sonuna kadar ortalama 400 civarında aylık bir teslimat yapmış olacağız. Hedefimiz 2018’in sonuna kadar 15 bin ailemizi Birevim’le ev sahibi yapmış olacağız inşallah. İstanbul başta olmak üzere toplam 36 şubemiz var. Türkiye’nin tüm bölgelerine hizmet götürüyoruz. Bu yılın sonuna kadar 52 şube planımız vardı, bunu 60 olarak revize ettik."

Yapılan teslim töreninin ardından tapularını alan ailelere çeşitli hediyeler takdim edildi.

