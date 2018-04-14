Biri 10 yaşında 27 kişi hayat kurtarmak için gönüllü oldu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, "O kahraman benim" projesi kapsamında biri 10 yaşında 27 kişi gönüllü olarak eğitim aldı. Gönüllü kurtarma ekibinde yer alan 10 yaşındaki Tuğrul Gökalp uygulama eğitimlerini izlerken, diğer gönüllüler ise halatlarla kayalıklara tırmandı. Çemişgezek ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde görev almak isteyen gönüllü 27 kişiye Tunceli il AFAD Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Eğitmeni Özgür Aydoğdu tarafından teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Biri 10 yaşındaki 27 kişinin katıldığı eğitimlerin ilk bölümünde teorik bilgiler aktarıldı. Daha sonra gönüllü kurtarma ekipleri, yaklaşık 25 metrelik kayalıktan halatla inip tekrar tırmandı. Gönüllü kurtarma ekiplerini yetiştirmeye devam ettiklerini dile getiren Arama ve Kurtarma Eğitmeni Özgür Aydoğdu, "Tunceli il AFAD Müdürlüğüne bağlı olarak Çemişgezek ilçemizde AFAD gönüllüleri oluşturduk. Bu gönüllü ekibe 5 gündür teorik eğitimler veriyoruz. Teorik eğitimlerimizin akabinde bugün bir tatbikat yaptık. Doğada meydana gelebilecek kazalarda hızlı ve etkin müdahale amacıyla temel eğitimler gerçekleştirdik. Bundan sonraki eğitimlerimiz belirli periyotlarda devam edecek"dedi.

"Şu an 27 gönüllümüzle eğitimlerimizi yaptık"

Gönüllülerin ilk önce biraz tedirgin yaklaştığını söyleyen Aydoğdu, "Fakat uygulamaların yapılabilir olduğunu görmelerinden sonra daha ayrı bir gönül vermeye başladılar. Artık neredeyse boş zamanlarda bizlerin yanına gelip ’Şu düğüm nasıl olur, şu şekilde kurtarma nasıl olur, kuyuya düşen bir insan, ya da sıkışan bir araçtan insanları nasıl çıkartabiliriz’ sorularını almaya başladık. İlgi gayet yoğundu. Bölgede gönüllü olmak için çok sayıda talep var. Şu an 27 gönüllümüzle eğitimlerimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

Gönüllü olarak katıldığı eğitimlerden keyif aldığını dile getiren Erhan Çene, "Tunceli il AFAD ekiplerimizin düzenlemiş oldukları eğitimle birlikte, ilk kez kayadan halatla inişimizi gerçekleştirdik. Bu organizasyona katıldığım için çok mutluyum. Bu eğitimlerin devamlı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

’O kahraman benim’ sloganıyla gönüllü bir ekip oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Hakan Gökalp ise "Arama ve kurtarmaya yönelik bazı etkinlikleri burada icra etmeye çalıştık. Bölgemizde özellikle doğa sporları için uygun alanların bulunması doğaseverlerin son zamanlarda merakını cezbetti. Dolayısıyla olası kazalarda acil müdahale etmek, AFAD ekipleri gelinceye kadar da buradaki koordinasyonu sağlamak amacıyla gönüllü gençlerimizle birlikte inşallah doğru planlamalar yapıp, ’O kahraman benim’ sloganıyla gönüllü bir AFAD ekibi oluşturmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Çemişgezek ilçesinde oluşturulan gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin eğitimlerine 10 yaşındaki Tuğrul Gökalp’da katıldı. Teorik eğitimlere katılan ve uygulama tatbikat eğitimlerinde sadece izleyici olarak yer alan Gökalp, "AFAD İl Müdürlüğünden gelen ağabeylerimizle birlikte eğitimler yaptık. Uygulamalı tatbikat eğitimlerine sadece izleyici olarak katıldım. Yani ben de büyüyünce artık o kahramanlardan birisi olacağım” dedi.