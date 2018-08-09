Biriktirme havuzundan dereye hayvan gübresi sızıntısı

Derede balık ölümleri yaşandığını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. 13-14 kilometre yanımızda bulunan Bayramdere toprakları arazisi içerisinde kurulmuş 8 çiftliğin bütün hayvan atıkları bir havuzda biriktirilmiş. Yaklaşık 40-50 dönüm büyüklüğünde 30 metre derinliğinde baraj gibi olan atık depolama yeri. Bu çiftlikler 2 yıl önce kapatıldı. Bizim bildiğimiz kadarıyla bunlar kredi kullanmışlar ve bankalar el koymuş.

Bu atıklar 2 yıldır orada bekliyormuş. Bu bir anda boşaltıldı. Bizim duyduğumuz 'havuz patladı' dediler ama 6 köy muhtarı bir araya gelerek gittik, yerinde gördük. Patlama olmadığını bilerek boşaltıldığını düşünüyoruz. Bu atık öyle bir geldi ki yağmur yağdığında sel olur ya sel gibi geldi. Her tarafı aldı gitti. Biz bu derede balık tutuyorduk. Çocuklarımız burada vakit geçiriyor. Diğer köylerdeki muhtar arkadaşlar haber verdi ve çocukları buradan çıkarttık. Bir can kaybı da olabilirdi. İşletme sahibinin FETÖ'den bir soruşturma geçirdiğini duyduk."

