Biriktirme havuzundan dereye hayvan gübresi sızıntısı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Bayramdere köyünde kurulu hayvan çiftliklerinin hayvan gübresi biriktirme havuzundan Kurudere deresine olan sızıntı tepkiye neden oldu.
Köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve iflas nedeniyle 2 senedir işlemeyen 8 hayvan çiftliğinin gübre biriktirme havuzundan dereye gübre sızıntısı başladı.
Kötü koku nedeniyle bölgeye giden köy sakinleri duruma tepki gösterdi. Lüleburgaz ilçesine bağlı Çeşmekolu köyünün içerisinden geçen derede ise balık ölümleri görülmeye başlandı.
Sızıntıya neden olan çiftlik sahiplerinden birisinin ise FETÖ suçlamasıyla yargılandığı öğrenildi.
- "Dere siyah akıyor"
Çeşmekolu Muhtarı Ahmet Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derenin iki gündür siyah aktığını ve konuyla ilgili yetkililere başvuracaklarını söyledi.
Bayramdere köyü sınırları içerisindeki çiftliklerden dereye hayvan gübrelerinin salındığını ileri süren Dönmez, yetkililerin duruma bir an önce çözüm bulmasını istedi.
Çiftliklerin 2 yıldır çalışmadığını belirten Dönmez, kapanan çiftliklerden birinin sahibinin ise FETÖ'den işlem gördüğünü anlattı.
Derede balık ölümleri yaşandığını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:
"Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. 13-14 kilometre yanımızda bulunan Bayramdere toprakları arazisi içerisinde kurulmuş 8 çiftliğin bütün hayvan atıkları bir havuzda biriktirilmiş. Yaklaşık 40-50 dönüm büyüklüğünde 30 metre derinliğinde baraj gibi olan atık depolama yeri. Bu çiftlikler 2 yıl önce kapatıldı. Bizim bildiğimiz kadarıyla bunlar kredi kullanmışlar ve bankalar el koymuş.
Bu atıklar 2 yıldır orada bekliyormuş. Bu bir anda boşaltıldı. Bizim duyduğumuz 'havuz patladı' dediler ama 6 köy muhtarı bir araya gelerek gittik, yerinde gördük. Patlama olmadığını bilerek boşaltıldığını düşünüyoruz. Bu atık öyle bir geldi ki yağmur yağdığında sel olur ya sel gibi geldi. Her tarafı aldı gitti. Biz bu derede balık tutuyorduk. Çocuklarımız burada vakit geçiriyor. Diğer köylerdeki muhtar arkadaşlar haber verdi ve çocukları buradan çıkarttık. Bir can kaybı da olabilirdi. İşletme sahibinin FETÖ'den bir soruşturma geçirdiğini duyduk."
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