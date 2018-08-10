Biriktirme havuzundan dereye hayvan gübresi sızıntısı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Bayramdere köyünde kurulu hayvan çiftliklerinin hayvan gübresi biriktirme havuzundan Kurudere deresine olan sızıntı dolayısıyla soruşturma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve iflas nedeniyle 2 senedir işlemeyen 8 hayvan çiftliğinin gübre biriktirme havuzundan dereye gübre sızıntısı başladığı bilgisi üzerine, bölgede incelemelerde bulundu.
Ekipler, hayvan gübresi biriktirme havuzundaki incelemelerinin ardından gübrenin sızdığı dere yataklarını da gezerek, rapor hazırladı.
Bu arada, sızıntıya neden olan çiftlik sahiplerinden birinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) suçlamasıyla yargılandığı öğrenildi.
Çeşmekolu Muhtarı Ahmet Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konuyu adli makamlara da taşıyacaklarını söyledi.
Dönmez, hemen bölgeye gelerek çalışma başlatan yetkililere teşekkür etti.
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