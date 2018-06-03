"Birilerinin talimatıyla bırak Demirtaş'ı, FETÖ'cüleri de içeriden çıkarır bunlar"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi Akşener diyor ki 'Demirtaş hapisten çıksın özgürce siyaset yapsın' Öbür taraftan Muharrem İnce diyor. Ben de onlara cevap verdim 'Güneydoğu'daki Doğu'daki huzur size battı da onun için mi çıkarmak istiyorsunuz. Aslında başka bir yol yapıyorlar. Yaptıkları yol şu, çok tehlikeli bir yol açmaya çalışıyorlar. Zannetmeyin ki bunlar birbirinden ayrılır. Yarın öbür gün Allah muhafaza ellerinden fırsat geldi mi birilerinin talimatıyla bırak Demirtaş'ı çıkarmayı FETÖ'cüleri de içeriden çıkarır bunlar." dedi. Bakan Soylu, Kağıthane'deki Ahmet Hatipoğlu Camisi'nde kıldığı teravih namazının ardından Sultan Selim Mahallesi Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti. Terör örgütleriyle yaptıkları mücadeleyi yarım bırakmayacaklarını belirten Soylu, uyuşturucuyla da son yıllarda görülmemiş şekilde mücadele ettiklerini söyledi. Soylu, yılbaşından itibaren 8 bin uyuşturucu satıcısının cezaevine konulduğunu vurgulayarak, "Bu devam ediyor ve bilesiniz ki söz veriyorum uyuşturucunun belini kıracağız, kötürüm hale getireceğiz. Evlatlarımıza, kültürümüze, değerlerimize saldırıyorlar. Yerli otomobil yapıyoruz işimizi yarım bırakmayacağız." diye konuştu.

Dünyanın en büyük havalimanını 29 Ekim'de açacaklarını kaydeden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz sadece havalimanı açmıyoruz. Biz başka bir şey yapıyoruz. Biz Ortadoğu'dan Çin'e kadar Çin'den Avrupa'ya kadar dünyanın hava istasyonu merkezini kuruyoruz. Herkes İstanbul'a gelmek zorunda olacak ve İstanbul bir dünya merkezi olacak. Bu gezicilerden de bir şey anlamıyorum. 2 ağaç için kıyameti kopardılar orada Atatürk havalimanının yerine millet bahçesi yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız İngiltere'de o Hyde Parkı görünce 'Atatürk havalimanını böyle yapacağız' dedi. İdeali, millet sevgisi, heyecanları, arzusu, isteği ve bilgisi var. O heyecanıyla beraber yoksa bizi Afrin'e sokarlar mıydı? Ne Amerika dinledik ne Avrupa dinledik. Bize kumpas kurmaya çalışanlara gerekli cevabı ordumuzla jandarmamızla polisimizle çok güzel bir biçimde verdik. Orada bir hat oluşturacaklarmış. Okyanus ötesinden talimat vermişler. Hadi verdiğin talimatı yerine getir de görelim. Bizim dahilimiz olmadan bizi kimse kaale almadan burada kimse borusunu öttüremez biz buna müsaade etmeyiz.

Afrin'de çok başarılı bir komutanımız vardı. Geçen gün Cumhurbaşkanımızın yemeğine gitmiş. Orada Cumhurbaşkanımızı alkışlamış. Alkışlamasa mıydı yani? Demirtaş'ın kodesten çıkmasını isteyenler bugün 'İlk geleceğim 30 Ağustos'ta onun apoletlerini sökeceğim' diyor Muharrem İnce. Ben ona bir tavsiyede bulunayım. Sen Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sök bence onu Demirtaş'ın omuzuna tak sana o yakışır. Yazıklar olsun sana. Şimdi bir konu tutturmuşlar. Tutturdukları konu 'Demirtaş hapisten çıksın.' Bu 6-7 Ekim olaylarının talimatını kim verdi? 53 kişinin katledilmesinin talimatını kim verdi?" Soylu, şehit ailelerinin, gazilerin bulunduğu iftara katıldığını belirterek, "Kiminin gözü yok, kiminin ayağı yok, kiminin kolu yok. Biz bu insanlara ne söyleyeceğiz peki? Bu belediyelerin genel başkanı değil miydi? Bu belediyelerden PKK'ya Kandil'e terörizme para göndermediler mi? Yıllardır aynı tezgahı işletiyorlar. Bir gecede 93 belediyeyi terörden temizledik ve bu milletin ve devletin emrine verdik." ifadelerini kullandı.