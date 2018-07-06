Birinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı ne zaman? İşte bekçilik için başvuru şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü, Birinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavına katılacak adayların müracaatlarının alınacağı ve ön sağlık kontrolünden geçirilecekleri başvuru merkezleri ile tarihlerini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Emniyet'ten yapılan yazılı açıklama şu şekilde:
Birinci Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında internet üzerinden ön müracaatta bulunan adaylar, şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirecekleri ve ön sağlık kontrolünden geçirilecekleri başvuru merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yaparak öğrenebilecek.
İlan edilen başvuru merkezinde ve tarihte adaylardan şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek. Bu aşamalarda başarılı olan adayların yazılı sınav tarihi ve sınav merkezi ilerleyen süreçte açıklanacaktır.
Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir.
İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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