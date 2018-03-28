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Birka köyünde teröristlerce kullanılan eğitim alanı tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 20:31 | Son Güncelleme

TSK tarafından Afrin'in Birka köyü çevresinde yapılan aramalarda teröristlerce eğitim, toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'in Birka köyü çevresinde yapılan aramalarda teröristlerce eğitim, toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha bulundu.

TSK'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Birka köyü çevresinde yapılan aramalarda, teröristlerce eğitim, toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir bölge daha tespit edildiği bildirildi.

TSK'nin sosyal medya hesabından bölgeye ait fotoğraflar da paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Birka köyü çevresinde eğitim

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