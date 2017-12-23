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Birleşik Arap Emirlikleri'ne elçilik hamlesi! İsmi değişiyor

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 13:15 | Son Güncelleme 13 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağın ismi "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Büyükşehir Belediyesi Numarataj Şube Müdürlüğüne, BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'ndeki 613. sokağın adının "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilmesi için hazırlık yapılması talimatı verdi.

Sokağın ismi, gerçekleştirilecek ilk Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında alınacak kararla değiştirilecek. Meclis kararının ardından "Fahreddin Paşa Sokağı" tabelası, BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa asılacak.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın "yerel halka karşı suç işlediğini" iddia eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşması büyük tepkiyle karşılanmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediyesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fahreddin Paşa Sokağı

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
ee o zaman yarın bae de türk elçilik caddesini başhırsız ... paşa yaparsa ne olacak.böyle dangalaklık olmaz.fikirlerini beğenmediğin her kişi ile kavga ederek işi çözemezsin.adam böyle demişse sen tarihi gerçekleri ortaya koyar ispat eder adamın özür dilemesini beklersin.hak vurarak kırarak aranmaz bilgi ile ilim ile ispat edilir.
@enteresan_adam kime ne anlatıyorsun destekleyenler bile ne kadar cahil at gözlüğü takan embesiller olduğu beğen beğenmelerden belli
@enteresan_adam TAM MUHTAÇ OLDUĞUMUZ AKIL BOŞ TENCERE ÖRNEĞİ SAĞA SOLA BAĞIRARAK SORUN ÇÖZÜLMEZ SORUNLAR AKILLA BİLGİ İLE GÖRGÜ İLE ÇÖZÜLÜR. ELLERİNE SAĞLIK ENTERESAN ADAM
@enteresan_adam senin gibi mandacı kafalar her zaman olmuştur şimdide var..
Çok güzel olur.
@gul_yaz81419 Güzel olur tabiki. Hergün okusunlar. Belki hatırlarlar bizi sırtımızdan nasıl vurduklarını
Tayyipçiğimin bizim geleceğimizden çalıp beslediği araplar bunlar işte...
@isorkum haklısn kardeş taipde arab boku yemekden galiba doydu
arapdan evliya sokma avluya
domuz arab sen ingiliz kafiri ile bi olup peygamber beldesini bombalarken.fahrettin paşa demiryolunda çalışan iççilerin balyozlarına keçe bağlatıyordu peygamberimizin mübarek ruhu rahatsız olmasın die
Düne kadar akpkk hükümeti bunların gtünü yalıyordu..halada yalıyor...
süper bir karar........
Çok zeki arkadaşlarımız var herkesi cahillikle suçlayabiliyorlar. Özellikle türk'leri eğitimli köpeklerle aradılar hava limanlarında bizde onlara aynen cevap verdik, iyi söylediler iyi cevap verdik, kötü söylediler kötü cevap verdik. Arap köpeği ecdadımıza dil uzattı karşılık verdik bunlar olması gerekenler zaten ama neden rahatsız oluyorsunuz onu anlamadık? Kınamayı ya da laf söylemeyi yeterli bulmuyoruz mu diyorsunuz eee hadi savaşalım o zaman salaklar. Asıl bu gibi şeylere karşılık vermediğimiz zaman kükreyin eleştirin kardeşim
O İSMİ VERİRKEN HİÇ Mİ DÜŞÜNMEDİNİZ.NEYMİŞ BAE SOKAĞI.TÜRK BÜYÜKLERİ HİÇ Mİ AKLINIZA GELMİYOR HA.NE VAR BU ARAP ÖZENTİSİNDE.
boş boş icatlar çıkarmyın, gülen inekleri muhatap almak bile boş işlerle uğraşıyorsunuz, hatırlatıyım, İrak,Süriye ,Libya vb ülkeleri harebeye dönmesi nin planlayıcıları siyonist devlet, ABD AB değilmi? praktikte bu plan uygulansın diye çaba sarfeden DOLAR AVRO ve silah teröristlere dağıtan özelikle gülen ineklerden oluşan Kıral ve emirlik hüdhüdlerin arasında TC hükümet yokmuydu? Ne olduysa aralarınız bozuldu nedense bilmem, ama Myneteki manşetler unutulmaz ' Kendi eleriyle besliyor' hatırladınızmı manzarayı? bu emir develere pasta yedirirken :=)))
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