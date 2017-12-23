Birleşik Arap Emirlikleri'ne elçilik hamlesi! İsmi değişiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Büyükşehir Belediyesi Numarataj Şube Müdürlüğüne, BAE'nin Ankara Büyükelçiliğinin bulunduğu Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'ndeki 613. sokağın adının "Fahreddin Paşa Sokağı" olarak değiştirilmesi için hazırlık yapılması talimatı verdi.
Sokağın ismi, gerçekleştirilecek ilk Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında alınacak kararla değiştirilecek. Meclis kararının ardından "Fahreddin Paşa Sokağı" tabelası, BAE Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa asılacak.
BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir kullanıcının, Medine müdafisi Fahreddin Paşa'nın "yerel halka karşı suç işlediğini" iddia eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde görüş içeren mesajını paylaşması büyük tepkiyle karşılanmıştı.
(AA)
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