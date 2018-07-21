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Birleşik Kore masa tenisi takımı altın madalya kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 23:33 | Son Güncelleme

Güney Koreli Jang Woo-jin ile Kuzey Koreli Ça Hyo-sim'in oluşturduğu karışık çiftler takımı, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun düzenlediği turnuvada şampiyon oldu

Güney ve Kuzey Koreli sporcuların oluşturduğu ortak masa tenisi takımı, Güney Kore'nin Daejeon kentinde düzenlenen uluslararası turnuvada karışık çiftlerde altın madalya kazandı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Koreli erkek sporcu Jang Woo-jin ile Kuzey Koreli kadın sporcu Ça Hyo-sim'in oluşturduğu karışık çiftler takımı, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Platinyum Dünya Turu Kore Açık Turnuvasında şampiyon oldu.

İkili finalde Çinli rakipleri Wang Çuçin ile Sun Yingşa'yı 5-11, 11-3, 11-4 ve 11-8'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Jang ve Ça'nın oluşturduğu takım bu turnuvada karışık çiftlerde mücadele etmek üzere kurulan 4 birleşik Kore takımından biriydi.

- Spor barışı

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yıl başından bu yana gelişen barış havası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında Güney Kore'nin PyeongChang kentinde bu yıl şubat ayında yapılan Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

İki ülke olimpiyat komitelerinin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardıkları anlaşmada, olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesine karar verilmişti.

Olimpiyatlardaki iş birliğini, diplomasi alanındaki hamleler izlemiş, Olimpiyatların hemen ardından bir araya gelen siyasi heyetler, Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında 27 Nisan'da bir zirve gerçekleştirilmesini kararlaştırmıştı.

Kim ile Moon arasında 27 Nisan'da yapılan tarihi zirvenin ardından Kuzey Kore lideri, ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmişti.

Söz konusu zirvelerin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması için mihenk taşı olacağı ümit ediliyor.

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Güney Kore karışık çiftler Kuzey Kore madalya masa tenisi

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