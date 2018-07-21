Birleşik Kore masa tenisi takımı altın madalya kazandı

Güney ve Kuzey Koreli sporcuların oluşturduğu ortak masa tenisi takımı, Güney Kore'nin Daejeon kentinde düzenlenen uluslararası turnuvada karışık çiftlerde altın madalya kazandı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Koreli erkek sporcu Jang Woo-jin ile Kuzey Koreli kadın sporcu Ça Hyo-sim'in oluşturduğu karışık çiftler takımı, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Platinyum Dünya Turu Kore Açık Turnuvasında şampiyon oldu.

İkili finalde Çinli rakipleri Wang Çuçin ile Sun Yingşa'yı 5-11, 11-3, 11-4 ve 11-8'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Jang ve Ça'nın oluşturduğu takım bu turnuvada karışık çiftlerde mücadele etmek üzere kurulan 4 birleşik Kore takımından biriydi.

- Spor barışı

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yıl başından bu yana gelişen barış havası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında Güney Kore'nin PyeongChang kentinde bu yıl şubat ayında yapılan Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.