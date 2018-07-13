BİRLEŞİK KRALLIK İŞÇİ PARTİSİ LİDERİ, TRAFALGAR’DAN TRUMP’A SESLENDİ

Celal Sönmez / Londra, 13 Temmuz (DHA) - Birleşik Krallık İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Trafalgar meydanında onbinlerce insanın katıldığı ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteride yaptığı coşkulu konuşmada “Bugün buradan ‘misafirimize’ çok önemli bir mesaj verdik. Biz Londra’da ve Birleşik Krallık’ın tamamında bölücülüğe değil adalete olan umudumuzun etrafında birleşiyoruz; ırkçılığı ve ayrımcılığı sonlandırma umudu etrafında birleşiyoruz, biz burada tüm farklılıklarımız ve çeşitliliğimizle birleşiyoruz" diyerek seslendi.

Corbyn, Trump’ın özellikle Müslümanlara karşı yaptığı ayrımcılık ve ABD’ye giriş yasaklarının kabul edilemez olduğunu vurguladığı konuşmada şunları söyledi:

“Küresel arenada bir siyasetçinin bir ülkenin seçilmiş ve işini yapan bir belediye başkanını, Londra Belediye Başkanını - herkesi tüm çeşitliliğiyle bir araya getiren belediye başkanını - eleştirmesi kabul edilemez, kınama yerine takdir ve destek görmesi gerekir!

“Başka bir ülkenin iç işlerine karışılması anlamına gelir. Buna izin verilemez.